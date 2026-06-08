Оборонний завод у Санкт-Петербурзі спалахнув після вибуху (відео)

У російському Санкт-Петербурзі пролунав потужний вибух на території військового заводу "Арсенал". Після цього там спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи у соцмережах.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня безпілотники Сил спеціальних операцій атакували пункт базування "Кронштадт" Балтійського флоту РФ поблизу Санкт-Петербурга. За словами президента Володимира Зеленського, дрони подолали майже 1000 кілометрів до району Петербурга.

Крім того, на заводі випускають окремі компоненти ракетної техніки та спеціалізоване обладнання для космічної галузі.

Завод "Арсенал" є важливим об'єктом російського військово-промислового комплексу. Підприємство спеціалізується на виробництві корабельних артилерійських установок та пускових комплексів для військових кораблів РФ.

За попередньою інформацією, епіцентром загоряння став ангар, у якому зберігаються хімічні реагенти. Сила детонації була настільки потужною, що вибухова хвиля пробила цегляну стіну будівлі.

Пізніше в СБУ розповіли деталі спільної операції із ЗСУ та ГУР. Окрім "Кронштадта", ударів зазнали 15-й арсенал ВМФ РФ у Ленінградській області та нафтобаза "Усть-Лабинськ" у Краснодарському краї. На території нафтобази спалахнули щонайменше три резервуари з паливом.

Зазначимо, вранці 3 червня Сили оборони провели масштабну атаку на військові об’єкти у Ленінградській області. Під удар потрапив порт Кронштадт - атаку здійснили в день відкриття Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму.