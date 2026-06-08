Оборонний завод у Санкт-Петербурзі спалахнув після вибуху (відео)
У російському Санкт-Петербурзі пролунав потужний вибух на території військового заводу "Арсенал". Після цього там спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи у соцмережах.
За попередньою інформацією, епіцентром загоряння став ангар, у якому зберігаються хімічні реагенти. Сила детонації була настільки потужною, що вибухова хвиля пробила цегляну стіну будівлі.
Завод "Арсенал" є важливим об'єктом російського військово-промислового комплексу. Підприємство спеціалізується на виробництві корабельних артилерійських установок та пускових комплексів для військових кораблів РФ.
Крім того, на заводі випускають окремі компоненти ракетної техніки та спеціалізоване обладнання для космічної галузі.
Нагадаємо, в ніч на 6 червня безпілотники Сил спеціальних операцій атакували пункт базування "Кронштадт" Балтійського флоту РФ поблизу Санкт-Петербурга. За словами президента Володимира Зеленського, дрони подолали майже 1000 кілометрів до району Петербурга.
Пізніше в СБУ розповіли деталі спільної операції із ЗСУ та ГУР. Окрім "Кронштадта", ударів зазнали 15-й арсенал ВМФ РФ у Ленінградській області та нафтобаза "Усть-Лабинськ" у Краснодарському краї. На території нафтобази спалахнули щонайменше три резервуари з паливом.
Зазначимо, вранці 3 червня Сили оборони провели масштабну атаку на військові об’єкти у Ленінградській області. Під удар потрапив порт Кронштадт - атаку здійснили в день відкриття Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму.