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Оборонный завод в Санкт-Петербурге вспыхнул после взрыва (видео)

20:05 08.06.2026 Пн
2 мин
Взрывная волна была такой мощности, что пробила кирпичную стену здания
aimg Валерий Ульяненко
Оборонный завод в Санкт-Петербурге вспыхнул после взрыва (видео) Иллюстративное фото: российский завод в огне после мощного взрыва (росСМИ)
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В российском Санкт-Петербурге прогремел мощный взрыв на территории военного завода "Арсенал". После этого там вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения в соцсетях.

По предварительной информации, эпицентром возгорания стал ангар, в котором хранятся химические реагенты. Сила детонации была настолько мощной, что взрывная волна пробила кирпичную стену здания.

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Завод "Арсенал" является важным объектом российского военно-промышленного комплекса. Предприятие специализируется на производстве корабельных артиллерийских установок и пусковых комплексов для военных кораблей РФ.

Кроме того, на заводе выпускают отдельные компоненты ракетной техники и специализированное оборудование для космической отрасли.

Напомним, в ночь на 6 июня беспилотники Сил специальных операций атаковали пункт базирования "Кронштадт" Балтийского флота РФ вблизи Санкт-Петербурга. По словам президента Владимира Зеленского, дроны преодолели почти 1000 километров до района Петербурга.

Позже в СБУ рассказали детали совместной операции с ВСУ и ГУР. Кроме "Кронштадта", ударам подверглись 15-й арсенал ВМФ РФ в Ленинградской области и нефтебаза "Усть-Лабинск" в Краснодарском крае. На территории нефтебазы вспыхнули по меньшей мере три резервуара с топливом.

Отметим, утром 3 июня Силы обороны провели масштабную атаку на военные объекты в Ленинградской области. Под удар попал порт Кронштадт - атаку осуществили в день открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума.

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