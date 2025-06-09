Оборонний бюджет Фінляндії зросте на мільярди через загрозу від Росії, - прем'єр

За словами Орпо, для збільшення оборонних витрат Фінляндії необхідно прискорити економічне зростання, але це пов'язано з певними труднощами.

"Я радий, що у Фінляндії щодо цього питання існує майже повна згода між усіма партіями. Населення старіє, тому наші витрати постійно збільшуються на мільярди. Нам просто необхідно знайти рішення, і економічне зростання - це єдиний стійкий шлях", - наголосив він.

Орпо додав, що фінський уряд планує збільшити оборонні витрати до 3% від ВВП до 2029 року. Це означає щорічне збільшення бюджету на 1,5-2 млрд євро.

Прем'єр-міністр зазначив, що це цілком можна реалізувати, хоча одночасне зростання держборгу залишається серйозною проблемою. Він додав, що додаткові кошти будуть спрямовані на сухопутні війська, захист східного кордону і систему протиповітряної оборони.

"Часу на роздуми у нас немає", - підсумував Орпо.