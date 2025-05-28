Україна та Фінляндія створили "коаліцію укриттів": скільки хочуть побудувати

Україна та Фінляндія започаткували міжнародну "коаліцію укриттів" цивільного захисту на підтримку української держави. До 2030 року планують побудувати понад 5 тисяч укриттів.

Як передає РБК-Україна , про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у соцмережі Х .

"Разом з Фінляндією започатковуємо міжнародну Коаліцію укриттів цивільного захисту на підтримку нашої держави. Також Україна і Фінляндія посилюватимуть співпрацю у сфері безпеки, енергетики, освіти та інших ключових галузях", - написав Шмигаль.

За його словами, відповідні документи він сьогодні підписав з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо під час зустрічі в Києві.

"Наша мета - до 2027 року побудувати 2300 споруд цивільного захисту, а до 2030 року - ще 3 тисячі. Закликаємо міжнародну спільноту долучатися до коаліції та робити свій внесок у розбудову захисних споруд в Україні. Дякуємо уряду Фінляндії за підтримку та солідарність з українським народом", - додав український прем'єр.