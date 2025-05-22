Фінляндія "готується до найгіршого" для себе в разі завершення війни в Україні

Про це заявив генерал-майор Самі Нурмі, голова стратегічного відділу фінських сил оборони, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Нурмі сказав, що військові "дуже уважно" стежать за маневрами Москви і що їхнє завдання як частини альянсу НАТО - "готуватися до найгіршого".

Супутникові знімки, опубліковані New York Times, демонструють розширення військової інфраструктури поблизу фінського кордону, включно з рядами наметів, військовою технікою, реконструкцією укриттів для винищувачів і будівництвом раніше невикористаної вертолітної бази.

"Вони змінюють структури, і ми бачимо помірну підготовку, коли йдеться про будівництво інфраструктури поблизу наших кордонів, а це означає, що вони, як тільки, як ми сподіваємося, закінчиться війна в Україні, почнуть повертати сили, які воювали в Україні, особливо сухопутні війська", - сказав Нурмі.

Нурмі заявив, що у Фінляндії "дуже уважно" стежать за підготовкою.

"Вони роблять це поетапно. Я б сказав, що це все ще помірні цифри. Це не велике будівництво, але в певних місцях зводиться нова інфраструктура і готується, завозиться нове обладнання", - сказав він.

За його словами, важко сказати, чи готуються росіяни відправити більше військ в Україну, чи готуються нарощувати свої сили поблизу кордону. "Але я вважаю, що вони роблять і те, і інше", - вважає генерал.

Він додав: "Відразу після нападу на Україну сталося наступне: ми подали заявку на членство в НАТО, а потім, коли нас прийняли, Росія оголосила, що почне змінювати свою військову позицію по той бік кордону".

Підготовка Фінляндії

Громадяни Фінляндії вже звикли до загрози, що насувається з боку свого східного сусіда, але сотні людей все ще записуються на курси підготовки до надзвичайних ситуацій.

Фінська прикордонна служба оголосила завершила перші 35 км із запланованих 200 км огорожі на східному кордоні з Росією. Кордон був закритий понад рік після того, як Гельсінкі звинуватив Москву у відправленні прохачів притулку до Фінляндії в рамках "гібридної операції". Огорожа також оснащена камерами і датчиками для розрізнення людей і тварин, які перетинають кордон.