Оборонный бюджет Финляндии вырастет на миллиарды из-за угрозы от России, - премьер

Финляндия вынуждена укреплять свою оборону из-за угрозы со стороны России. Премьер-министр Петтери Орпо объявил, что оборонные расходы ежегодно будут расти на миллиарды евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
По словам Орпо, для увеличения оборонных расходов Финляндии необходимо ускорить экономический рост, однако это сопряжено с определенными трудностями.
"Я рад, что в Финляндии по этому вопросу существует почти полное согласие между всеми партиями. Население стареет, поэтому наши расходы постоянно увеличиваются на миллиарды. Нам просто необходимо найти решение, и экономический рост – это единственный устойчивый путь", - подчеркнул он.
Орпо добавил, что финское правительство планирует увеличить оборонные расходы до 3% от ВВП к 2029 году. Это означает ежегодное увеличение бюджета на 1,5-2 млрд евро.
Премьер-министр отметил, что это вполне реализуемо, хотя одновременный рост госдолга остается серьезной проблемой. Он добавил, что дополнительные средства будут направлены на сухопутные войска, защиту восточной границы и систему противовоздушной обороны.
"Времени на раздумья у нас нет", - подытожил Орпо.
Напомним, в 2022 году финский парламент принял закон о строительстве высокой стены на границе с Россией.
Недавно спутниковые снимки зафиксировали, что Россия усиливает военное присутствие у финской границы. Военные разведчики Финляндии считают, что РФ может сосредоточить ресурсы на северной направлении после завершения фазы высокой интенсивности войны в Украине. До военной угрозы со стороны России в стране дали пять лет.
Также в Финляндии объявили, что готовятся к худшему сценарию для себя в случае завершения войны в Украине.
В мае Украина и Финляндия создали "коалицию укрытий" гражданской защиты в поддержку украинского государства. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, до 2030 года планируется построить более 5 тысяч укрытий.
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