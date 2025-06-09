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Оборонный бюджет Финляндии вырастет на миллиарды из-за угрозы от России, - премьер

Фото: премьер-министр Финляндии Петтери Орпо (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Финляндия вынуждена укреплять свою оборону из-за угрозы со стороны России. Премьер-министр Петтери Орпо объявил, что оборонные расходы ежегодно будут расти на миллиарды евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

По словам Орпо, для увеличения оборонных расходов Финляндии необходимо ускорить экономический рост, однако это сопряжено с определенными трудностями.

"Я рад, что в Финляндии по этому вопросу существует почти полное согласие между всеми партиями. Население стареет, поэтому наши расходы постоянно увеличиваются на миллиарды. Нам просто необходимо найти решение, и экономический рост – это единственный устойчивый путь", - подчеркнул он.

Орпо добавил, что финское правительство планирует увеличить оборонные расходы до 3% от ВВП к 2029 году. Это означает ежегодное увеличение бюджета на 1,5-2 млрд евро.

Премьер-министр отметил, что это вполне реализуемо, хотя одновременный рост госдолга остается серьезной проблемой. Он добавил, что дополнительные средства будут направлены на сухопутные войска, защиту восточной границы и систему противовоздушной обороны.

"Времени на раздумья у нас нет", - подытожил Орпо.

Финляндия готовится к войне с Россией

Напомним, в 2022 году финский парламент принял закон о строительстве высокой стены на границе с Россией.

Недавно спутниковые снимки зафиксировали, что Россия усиливает военное присутствие у финской границы. Военные разведчики Финляндии считают, что РФ может сосредоточить ресурсы на северной направлении после завершения фазы высокой интенсивности войны в Украине. До военной угрозы со стороны России в стране дали пять лет.

Также в Финляндии объявили, что готовятся к худшему сценарию для себя в случае завершения войны в Украине.

В мае Украина и Финляндия создали "коалицию укрытий" гражданской защиты в поддержку украинского государства. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, до 2030 года планируется построить более 5 тысяч укрытий.

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