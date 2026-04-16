Оборонные запасы США иссякли? Трамп перетягивает автогигантов на военные рельсы
США могут расширить производство оружия за счет гражданской промышленности. Пентагон уже ведет переговоры с крупными автопроизводителями и индустриальными компаниями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Stree Journal.
По данным The Wall Street Journal, американские оборонные чиновники обсуждают с бизнесом возможность привлечения производственных мощностей для выпуска боеприпасов и военной техники. Речь идет, в частности, о таких компаниях, как General Motors и Ford Motor.
Переговоры, которые прошли с представителями автогигантов, носят предварительный характер и охватывают широкий спектр вопросов - от возможности быстрого перепрофилирования заводов до барьеров в сфере контрактов и тендеров.
Еще сообщается, что власти США оценивают, способны ли гражданские производители оперативно перейти на оборонные заказы.
Запасы США в оборонке - исчерпались
WSJ пишет, что причиной перепрофилирования автогигантов стало истощение запасов вооружения из-за длительных конфликтов, в частности войны в Украине и обострения на Ближнем Востоке. В Пентагоне считают, что традиционных оборонных подрядчиков может быть недостаточно для быстрого наращивания производства.
К обсуждениям также привлечены промышленные и аэрокосмические компании, в частности GE Aerospace и Oshkosh Corporation.
В Минобороны США подчеркивают, что цель этого плана - быстро расширить оборонно-промышленную базу и обеспечить преимущество американских военных.
Инициативу уже сравнивают с практикой времен Второй мировой войны, когда автоконцерны массово переходили на производство военной техники.
Ожидается, что новый оборонный бюджет США, который может достичь 1,5 трлн долларов, будет предусматривать значительные инвестиции в производство боеприпасов и беспилотников.
Переосмысление обороны в США и ЕС
Следует отметить, что США могут пересмотреть стратегию собственной обороны - госсекретарь Марко Рубио заявил недавно, что в Вашингтоне могут переосмыслить свое участие в НАТО.
Это заявление впоследствии подхватил и повторил и глава Пентагона Пит Хегсет. Колебания США находиться в Альянсе связано с тем, что союзники отказали администрации Дональда Трампа помогать в операции на Ближнем Востоке.
Европа в свою очередь также рассматривает план собственной обороны без участия США в НАТО - в ЕС поговаривают о создании собственного оборонного блока или же изменении правил в уже существующем Альянсе.