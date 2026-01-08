Оборонна промисловість України за рік збільшила виробництво у півтора рази

У Міноборони пояснюють: такий ривок став можливим завдяки розширенню виробничих потужностей і значно більшій кількості замовлень. За рік кількість державних контрактів збільшилась на 50%.

"Це відповідь України на виклики сучасної війни та свідчення того, що наша зброя стає фундаментом національної безпеки", – зазначив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Важливу роль у цьому відіграють ветерани. В "Укроборонпромі" активно залучають захисників до роботи на підприємствах оборонної галузі. У 2025 році кількість ветеранів у структурі компанії зросла на 37%, а загалом там уже працює понад тисячу колишніх військових.

Паралельно компанія посилює співпрацю з навчальними закладами, щоб готувати нові кадри для оборонної промисловості.

У Міністерстві оборони зазначають, що робота з розвитку українського оборонно-промислового комплексу триватиме й надалі, адже саме він є однією з ключових опор безпеки держави.