ЗСУ отримують понад 1500 перехоплювачів дронів на добу, - Шмигаль

Міністерство оборони у грудні-січні стало постачати українським захисникам понад 1500 перехоплювачів дронів на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.

"Понад 1500 протишахедних дронів на добу - у грудні‐січні Міноборони вийшло на високий середній показник у постачанні перехоплювачів для війська", - повідомив Шмигаль.

За його словами, це дозволило суттєво наростити спроможності підрозділів у протидії повітряним цілям на різних рівнях - від переднього краю до захисту тилових регіонів.

Міністр зазначив, що окремим інструментом посилення спроможностей стала робота маркетплейсу зброї DOT‑Chain Defence. Через платформу військові підрозділи замовили та отримали понад 7 тисяч дронів-перехоплювачів тактичного рівня, що дозволяє оперативно закривати потреби без очікування централізованих поставок.

Шмигаль наголосив, що дрони-перехоплювачі сьогодні є критично важливим елементом багаторівневої протиповітряної оборони. Вони дають змогу: