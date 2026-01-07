ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ отримують понад 1500 перехоплювачів дронів на добу, - Шмигаль

Середа 07 січня 2026 11:52
ЗСУ отримують понад 1500 перехоплювачів дронів на добу, - Шмигаль Фото: міністр оборони України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство оборони у грудні-січні стало постачати українським захисникам понад 1500 перехоплювачів дронів на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.

"Понад 1500 протишахедних дронів на добу - у грудні‐січні Міноборони вийшло на високий середній показник у постачанні перехоплювачів для війська", - повідомив Шмигаль.

За його словами, це дозволило суттєво наростити спроможності підрозділів у протидії повітряним цілям на різних рівнях - від переднього краю до захисту тилових регіонів.

Міністр зазначив, що окремим інструментом посилення спроможностей стала робота маркетплейсу зброї DOT‑Chain Defence. Через платформу військові підрозділи замовили та отримали понад 7 тисяч дронів-перехоплювачів тактичного рівня, що дозволяє оперативно закривати потреби без очікування централізованих поставок.

Шмигаль наголосив, що дрони-перехоплювачі сьогодні є критично важливим елементом багаторівневої протиповітряної оборони. Вони дають змогу:

  • зберігати дороговартісний ракетний ресурс ППО, використовуючи більш економічні засоби ураження;
  • підвищувати щільність протидії БПЛА без перевантаження систем ППО;
  • забезпечувати фронт ефективними рішеннями для захисту особового складу, техніки та логістики.

Виробництво дронів-перехоплювачів в Україні

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що до кінця листопада Україна планує вийти на виробництво 600-800 дронів-перехоплювачів щоденно. Водночас реалізацію цих намірів можуть ускладнити російські обстріли.

Міністр оборони Денис Шмигаль також заявляв, що найближчим часом Україна має досягти показника у 1000 дронів-перехоплювачів на добу, назвавши це відповіддю на нічні атаки РФ.

Наразі Україна вже володіє дронами-перехоплювачами, здатними протидіяти російським "Шахедам", зокрема моделям із реактивними двигунами.

Окрім того, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Україна будує ешелоновану систему перехоплення "Шахедів" дронами.

