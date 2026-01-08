Оборонная промышленность Украины за год увеличила производство в полтора раза

В Минобороны объясняют: такой рывок стал возможен благодаря расширению производственных мощностей и значительно большему количеству заказов. За год количество государственных контрактов увеличилось на 50%.

"Это ответ Украины на вызовы современной войны и свидетельство того, что наше оружие становится фундаментом национальной безопасности", - отметил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Важную роль в этом играют ветераны. В "Укроборонпроме" активно привлекают защитников к работе на предприятиях оборонной отрасли. В 2025 году количество ветеранов в структуре компании выросло на 37%, а в целом там уже работает более тысячи бывших военных.

Параллельно компания усиливает сотрудничество с учебными заведениями, чтобы готовить новые кадры для оборонной промышленности.

В Министерстве обороны отмечают, что работа по развитию украинского оборонно-промышленного комплекса будет продолжаться и в дальнейшем, ведь именно он является одной из ключевых опор безопасности государства.