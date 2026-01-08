ua en ru
Оборонна промисловість України за рік збільшила виробництво у півтора рази

Україна , Четвер 08 січня 2026 04:23
UA EN RU
Оборонна промисловість України за рік збільшила виробництво у півтора рази Фото: підприємство "Укроборонпрому" (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

За підсумками 2025 року підприємства АТ "Українська оборонна промисловість" суттєво збільшили випуск озброєння та військової техніки. Обсяги виробництва зросли у півтора рази - зі 122 млрд грн у 2024 році до понад 180 млрд грн у 2025.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

У Міноборони пояснюють: такий ривок став можливим завдяки розширенню виробничих потужностей і значно більшій кількості замовлень. За рік кількість державних контрактів збільшилась на 50%.

"Це відповідь України на виклики сучасної війни та свідчення того, що наша зброя стає фундаментом національної безпеки", – зазначив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Важливу роль у цьому відіграють ветерани. В "Укроборонпромі" активно залучають захисників до роботи на підприємствах оборонної галузі. У 2025 році кількість ветеранів у структурі компанії зросла на 37%, а загалом там уже працює понад тисячу колишніх військових.

Паралельно компанія посилює співпрацю з навчальними закладами, щоб готувати нові кадри для оборонної промисловості.

У Міністерстві оборони зазначають, що робота з розвитку українського оборонно-промислового комплексу триватиме й надалі, адже саме він є однією з ключових опор безпеки держави.

Дрони-перехоплювачі для ЗСУ

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство оборони в грудні-січні стало постачати українським захисникам понад 1500 перехоплювачів дронів на добу.

Міністр оброни Денис Шмигаль зазначив, що окремим інструментом посилення спроможностей стала робота маркетплейсу зброї DOT‑Chain Defence. Через платформу військові підрозділи замовили та отримали понад 7 тисяч дронів-перехоплювачів тактичного рівня, що дозволяє оперативно закривати потреби без очікування централізованих поставок.

Шмигаль наголосив, що дрони-перехоплювачі сьогодні є критично важливим елементом багаторівневої протиповітряної оборони.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що до кінця листопада Україна планує вийти на виробництво 600-800 дронів-перехоплювачів щоденно. Водночас реалізацію цих намірів можуть ускладнити російські обстріли.

Міністр оборони Денис Шмигаль також заявляв, що найближчим часом Україна має досягти показника у 1000 дронів-перехоплювачів на добу, назвавши це відповіддю на нічні атаки РФ.

