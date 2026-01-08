ua en ru
Оборонная промышленность Украины за год увеличила производство в полтора раза

Украина, Четверг 08 января 2026 04:23
Оборонная промышленность Украины за год увеличила производство в полтора раза Фото: предприятие "Укроборонпрома" (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

По итогам 2025 года предприятия АО "Украинская оборонная промышленность" существенно увеличили выпуск вооружения и военной техники. Объемы производства выросли в полтора раза - со 122 млрд грн в 2024 году до более 180 млрд грн в 2025.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В Минобороны объясняют: такой рывок стал возможен благодаря расширению производственных мощностей и значительно большему количеству заказов. За год количество государственных контрактов увеличилось на 50%.

"Это ответ Украины на вызовы современной войны и свидетельство того, что наше оружие становится фундаментом национальной безопасности", - отметил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Важную роль в этом играют ветераны. В "Укроборонпроме" активно привлекают защитников к работе на предприятиях оборонной отрасли. В 2025 году количество ветеранов в структуре компании выросло на 37%, а в целом там уже работает более тысячи бывших военных.

Параллельно компания усиливает сотрудничество с учебными заведениями, чтобы готовить новые кадры для оборонной промышленности.

В Министерстве обороны отмечают, что работа по развитию украинского оборонно-промышленного комплекса будет продолжаться и в дальнейшем, ведь именно он является одной из ключевых опор безопасности государства.

Дроны-перехватчики для ВСУ

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство обороны в декабре-январе стало поставлять украинским защитникам более 1500 перехватчиков дронов в сутки.

Министр обороны Денис Шмыгаль отметил, что отдельным инструментом усиления возможностей стала работа маркетплейса оружия DOT-Chain Defence. Через платформу военные подразделения заказали и получили более 7 тысяч дронов-перехватчиков тактического уровня, что позволяет оперативно закрывать потребности без ожидания централизованных поставок.

Шмыгаль отметил, что дроны-перехватчики сегодня являются критически важным элементом многоуровневой противовоздушной обороны.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что до конца ноября Украина планирует выйти на производство 600-800 дронов-перехватчиков ежедневно. В то же время реализацию этих намерений могут осложнить российские обстрелы.

Министр обороны Денис Шмыгаль также заявлял, что в ближайшее время Украина должна достичь показателя в 1000 дронов-перехватчиков в сутки, назвав это ответом на ночные атаки РФ.

