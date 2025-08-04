Пекін різко обмежив експорт стратегічних мінералів: загроза для оборонки Заходу

На тлі зростання геополітичної напруги між США і Китаєм, Пекін посилив експортний контроль над поставками рідкоземельних металів, необхідних для оборонної промисловості Заходу.

Китай, який забезпечує близько 90% світового ринку таких елементів, обмежив доступ американських виробників до ключових мінералів - зокрема германію, галію, сурми та самарію.

Як повідомляє низка американських компаній, включно з постачальниками Пентагону, експортні обмеження вже призвели до перебоїв у ланцюгах поставок і затримок у виконанні оборонних замовлень.

Ціни на окремі елементи зросли у десятки разів: самарій, що використовується в двигунах винищувачів, пропонують за ціною у 60 разів вищою за звичайну.

За даними Govini, понад 80 тис. компонентів, що використовуються в озброєнні США, містять елементи під експортним контролем КНР.

Залежність від поставок

Залежність від китайських поставок охоплює практично всі етапи ланцюга - від виробництва мікроелектроніки до систем наведення.

Оборонні підрядники, серед яких Lockheed Martin та Leonardo DRS, вже попереджають про ризик скорочення виробництва.

Частина компаній, як-от ePropelled, затримали відвантаження продукції на місяці.

Інші намагаються налагодити співпрацю з постачальниками з Японії, Тайваню та США, але швидко замінити китайські мінерали не вдається -ринок вузький і капіталомісткий.

Пентагон, у свою чергу, оголосив про намір до 2027 року повністю відмовитись від китайських магнітів.

Минулого місяця він придбав частку в компанії MP Materials за 400 млн доларів - це найбільший в США виробник рідкоземельних металів.

Міністерство оборони також створило Форум критичних мінералів для стимулювання інвестицій у видобуток у США та країнах-партнерах.

Переваги Китаю

Попри це, експерти вказують на складність ситуації: окремі елементи економічно вигідно добувати лише в Китаї.

А нові постачальники, такі як Vulcan Elements або Phoenix Tailings, не зможуть забезпечити стабільні поставки до кінця року.

На цьому тлі Пекін вимагає від західних імпортерів розкриття чутливої інформації - аж до креслень продукції та кінцевих споживачів. За словами представників індустрії, це свідчить про намір КНР обмежити постачання саме для оборонних цілей.

Обмеження, запроваджені Пекіном, вже мають наслідки. Наприклад, 55 тонн сурми, що проходили транзитом через Китай у квітні, були затримані митницею на три місяці, попри те, що руда походила з Австралії.

Після втручання Держдепу США вантаж був випущений - але лише для повернення в Австралію.