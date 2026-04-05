Оборона и продовольствие: Зеленский заявил о трехсторонней встрече Украина-Сирия-Турция
Президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля в Дамаске провел трехстороннюю встречу в формате "Украина-Сирия-Турция". Там обсуждались вопросы оборонного сотрудничества и продовольственной безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Зеленского.
По словам Зеленского, в Дамаске прошли две встречи - двусторонняя, с участием президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и команд обоих лидеров, а также трехсторонняя. В последней участвовали представители Украины, Срии и Турции.
"Все успели обсудить: от вопросов безопасности и обороны и ситуации в регионе из-за всех событий вокруг Ирана до энергетического и инфраструктурного сотрудничества между нашими странами. Продолжим работу также по продовольственной безопасности", - заверил Зеленский.
Отдельно президент отметил, что обсуждался переговорный процесс между Украиной и Россией. Зеленский поблагодарил сирийцев, которые во время визита приветствовали украинскую делегацию.
"Украина среди первых поддержала новую Сирию после падения режима Асада. Готовы и в дальнейшем поддерживать стабильность и развитие. Будем работать еще больше вместе, чтобы наши народы, наши страны были сильнее и чтобы наши экономики тоже могли стать сильнее", - добавил он.
Напомним, что 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Сирию с официальным визитом для проведения переговоров по безопасности и экономическому взаимодействию. Это первый визит украинского президента в Сирию с 2002 года, когда тогдашний лидер Украины Леонид Кучма проводил встречу с тогда еще президентом Башаром Асадом.
Позже Зеленский сообщил, что провел переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. По словам украинского президента, результатами встречи между странами являются договоренности, в частности по обмену военным опытом, оборонного сотрудничества и безопасности.