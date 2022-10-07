Оборона, соціалка і медицина: які показники закладені в держбюджет-2023

Головним пріоритетом у проекті держбюджету України на 2023 рік стала безпека і оборона. Так, 45% видатків закладено саме на підтримку української армії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Він зазначив, що на безпеку та оборону піде майже 18% національного ВВП. Шмигаль додав, що Україна фінансує та фінансуватиме ЗСУ самостійно за рахунок власних внутрішніх ресурсів.
Решта основних показників держбюджету на 2023 рік такі:
"Реалізація держбюджету під час війни - це рух з багатьма невідомими. За форс-мажорних обставин головний фінансовий документ країни коригуватиметься, але залишиться незмінним у своїх пріоритетах", - написав Шмигаль.
Прем'є-міністр також підкреслив важливість швидкого прийняття проекту державного бюджету на 2023 рік.
Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада затвердила проект держбюджету України у першому читанні.
Зазначимо, що Кабмін прогнозував технічно розрахунковий курс валют на рівні 42,2 гривні за долар у проекті держбюджету на наступний рік.
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