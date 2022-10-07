Оборона, социалка и медицина: какие показатели заложены в госбюджет-2023

Главным приоритетом в проекте госбюджета Украины на 2023 год стала безопасность и оборона. Так, 45% расходов заложено именно на поддержку украинской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Он отметил, что на безопасность и оборону уйдет около 18% национального ВВП. Шмыгаль добавил, что Украина финансирует и будет финансировать ВСУ самостоятельно за счет собственных внутренних ресурсов.
Остальные основные показатели госбюджета на 2023 год таковы:
"Реализация госбюджета во время войны - это движение со многими неизвестными. При форс-мажорных обстоятельствах главный финансовый документ страны будет корректироваться, но останется неизменным в своих приоритетах", - написал Шмыгаль.
Премьер-министр также подчеркнул важность быстрого принятия проекта государственного бюджета на 2023 год.
Напомним, сегодня Верховная Рада утвердила проект госбюджета Украины в первом чтении.
Напомним, что Кабмин прогнозировал технически расчетный курс валют на уровне 42,2 гривны за доллар в проекте госбюджета на следующий год.
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