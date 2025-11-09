Оборона Покровська: Сирський зробив заяву про плани "Б" та "В"

За його словами, Покровськ зараз - це суцільний укріплений район. Є кілька місць, де росіянам вдалося пролізти через інженерні загородження, але в ЗСУ знають, де саме ці місця - тому ситуація загалом контрольована.

"Звичайно, є і план "Б" і план "В" - для всіх варіантів розвитку подій", - сказав він.

При цьому Сирський підтвердив, що інтенсивність атак окупантів в районі Покровська знизилася. Проте це не означає, що росіяни стали менше думати про окупацію міста. В цьому районі ворог зосередив 50 тисяч одиниць живої сили, при тому що з жовтня поклав там 30 тисяч голів особового складу.

Головком додав, що сам зараз майже весь час перебуває у Покровську. У місто завели 425-й штурмовий полк, який дуже ефективно діє. Логістичні шляхи в місто відновлені та переорієнтовані, ситуацію в районі бойових дій оцінюють тричі на добу. Тому немає підстав для панічних настроїв, запевнив він.