Оборона Покровска: Сырский сделал заявление о планах "Б" и "В"

По его словам, Покровск сейчас - это сплошной укрепленный район. Есть несколько мест, где россиянам удалось пролезть через инженерные заграждения, но в ВСУ знают, где именно эти места - поэтому ситуация в целом контролируемая.

"Конечно, есть и план "Б" и план "В" - для всех вариантов развития событий", - сказал он.

При этом Сырский подтвердил, что интенсивность атак оккупантов в районе Покровска снизилась. Однако это не означает, что россияне стали меньше думать об оккупации города. В этом районе враг сосредоточил 50 тысяч единиц живой силы, при том что с октября положил там 30 тысяч голов личного состава.

Головко добавил, что сам сейчас почти все время находится в Покровске. В город завели 425-й штурмовой полк, который очень эффективно действует. Логистические пути в город восстановлены и переориентированы, ситуацию в районе боевых действий оценивают трижды в сутки. Поэтому нет оснований для панических настроений, заверил он.