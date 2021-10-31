Новые ПДД, обязательная вакцинация и кредит от МВФ: что ждет Украину в ноябре

В Украине начнут действовать новые правила дорожного движения. Невакцинированные сотрудники учебных заведений и чиновники будут отстранены от работы. МВФ может выделить кредит на сумму 700 млн долларов.

РБК-Украина собрало все важные события, которые ждут граждан страны в третьем месяце осени.

Новые правила дорожного движения вступают в силу

С 1 ноября в Украине вступят в силу обновленные правила дорожного движения. Главные новшества:

ограничение скорости движения за пределами населенных пунктов - до 110 км/ч, если элемент дороги, отделяющий транспортные потоки противоположных направлений, не выделен разметкой 1.2 (ранее было 1.1 или 1.2). Разметки же различаются между собой шириной - до 15 см и 20 см соответственно;

изменена нумерация некоторых дорожных знаков. В частности, появится дорожный знак с обозначением номера дороги на красном фоне с направлением, куда она ведет;

появится дорожная разметка и соответствующий дорожный знак о совместном движении авто и велосипедистов;

начнут действовать новые диагональные пешеходные переходы

появится дорожная разметка на перекрестке, куда запрещено въезжать (чтобы водители, не успевшие покинуть перекресток, не создавали пробки);

вводится новое определение велосипедной дорожки, а также впервые вносятся понятия "велосипедная полоса" и "велосипедный переезд";

изменится понятие "государственных дорог". Вместо трех общепринятых типов (международные, национальные, региональные) будет действовать и четвертый тип дороги - территориальные. Это повлияет на ответственность органа, на участке которого находится дорога. Так, если водитель повредил авто, то для возмещения расходов будет проще установить, на чьей территории это произошло.

Месячные тарифы на газ снова повысят

С ноября некоторые газоснабжающие компании Украины снова повышают месячные тарифы на газ для населения.

У некоторых компаний цена достигает почти 40 гривен за кубометр. Так, "ТАС Энергия страны" предлагает газ по 38,35 гривен (в октябре - 30,06 гривен, в сентябре 20,96 гривен за кубометр). "Светлогаз" установил на ноябрь тариф на уровне 38,10 гривен за кубометр, Gas Trading - 36,50 гривен.

Годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее. Средняя цена за месяц колеблется от 7,80 до 13,50 гривен за кубометр. Большинство компаний установили годовые цены до 9 гривен за кубометр.

Невакцинированных учителей и чиновников отстранят от работы

Уже с 8 ноября невакцинированные сотрудники госучреждений и учебных заведений не смогут выйти на работу. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины от 20 октября 2021 г. № 1096. Напомним, вакцинация против коронавируса является обязательной для:

работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

для всех типов учебных заведений.

Документом поручается руководителям всех этих организаций отстранить от работы сотрудников, которые не сделали прививку от COVID-19. Это не касается людей, которые имеют противопоказания и предоставили медицинское заключение.

На время такого отстранения оплата труда проводится согласно нормам украинского законодательства.

Сотрудники смогут вернуться на свои рабочие места после устранения причин, по которым их отстранили.

Справки о противопоказаниях к прививкам от COVID-19

Украинцам, которые имеют противопоказания к вакцинации от коронавируса, начнут выдавать соответствующие справки. Получить документ можно будет уже с 8 ноября, пообещал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Имея такую справку на руках, граждане смогут избежать ограничений, которые действуют для невакцинированных украинцев.

По словам министра, в Украине около 3-4 % граждан имеют противопоказания к прививке.

В крупных городах заработают камеры слежения за соблюдением карантина

Уже в этом месяце в двух городах страны - Киеве и Харькове или Днепре могут появиться спецкамеры, которые будут следить за соблюдением карантина. Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

Это пилотное исследование, которое инициировала ВОЗ и поддержал Минздрав. Камеры будут автоматически следить за количеством людей и тем, как они соблюдают нормы карантина - носят маски, соблюдают дистанцию.

Сейчас уже разработаны полные комплекты документов для проведения биоэтической экспертизы и установления таких камер. Проект будет запущено не раньше, чем 1 ноября. Первые результаты исследования будут готовы уже через две недели после запуска.

При использовании такой системы не будет проводится любая идентификация, сохранение персональных или конфиденциальных данных или даже самой пленки, где будет запись, уточнил Кузин.

Пиковая нагрузка заболеваемости на COVID-19

В первой половине ноября Украину ждет пик заболеваемости коронавирусом. Такое мнение высказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко. По его словам, 30 тысяч выявленных случаев в сутки - это абсолютно реалистичный сценарий для Украины.

В то же время, по его словам, когда регионы будут входить в "красную" зону карантина, темпы заболеваемости будут снижаться.

В "Дие" появятся три новые услуги

В ноябре на портале "Дия" станут доступны три новые социальные услуги - получение субсидий, назначение пенсий и услуги для внутренне перемещенных лиц, рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

К концу ноября украинцы смогут регистрироваться через портал, чтобы получить пенсию или субсидию.

Внутренне перемещенные лица, которым каждые полгода необходимо появляться в госорганах и подтверждать информацию для дальнейшего получения выплат, смогут это делать онлайн.

Владельцев "евроблях" начнут штрафовать за нерастаможенные автомобили

10 ноября истекает срок действия временных законов об упрощенной процедуре растаможки "евроблях". Со следующего дня владельцев нерастаможенных автомобилей ждут штрафы.

По закону, "євробляхи", ввезеные в 2021 году, не подпадают под льготные правила. Таких авто в стране около 70 тысяч. В основном, это старые машины - 2003-2005 годов выпуска. Общая сумма растаможки составляет 100 тысяч гривен.

Украина может получить 700 млн долларов от МВФ

В ноябре Совет директоров Международного валютного фонда может выделить Украине транш кредита на 700 млн долларов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 20 октября. По его словам, договоренности с МВФ на рабочем уровне уже достигнуты.

Укрзализныця запустит поезд Киев-Варшава

С 4 ноября "Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда №67/68 Киев-Варшава. Железнодорожное сообщение между столицами прекратилось в марте прошлого года из-за карантинных ограничений.

Поезд будет отправляться из Киева в 18:48 и прибывать в Варшаву в 09:02. Из Варшавы поезд будет отправляться в 17:10 и прибывать в Киев в 11:00.

Для поездки в поездах дальнего сообщения пассажиры должны иметь один из документов, подтверждающий:

- получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

- получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);

- отрицательный результат ПЦР-теста (действует 72 часа или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действует 72 часа (по состоянию на время посадки в поезд).

Железнодорожное сообщение между Польшей и Украиной было возобновлено в октябре этого года.