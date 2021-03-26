Обнародованы новые цены на газ. Сколько будем платить в апреле

Фото: цены на газ в апреле во многих регионах не поднимутся (Виталий Носач/РБК-Украина)

Украинские газоснабжающие компании начали публиковать цены на газ для населения на апрель. Часть из них предлагает газ дороже 6,99 гривен за кубический метр.

Об этом сообщает консультационный центр "ГазПравда", который публикует цены, устанавливаемые поставщиками газа.

В частности, зарегистрированные в Киеве компании "ЭРУ Людям" и "ЭРУ Трейдинг" предлагают газ по цене 6,75 гривен за кубометр, львовский "ГалНафтогаз" - 6,85 гривен. При этом целый ряд газсбытов установили цену на уровне 6,99 гривен за кубометр - предельная цена, которую разрешал выставить Кабинет министров до конца марта. По такой цене газ в апреле предлагают снабжающие компании в Киевской, Закарпатской, Ровенской, Винницкой, Харьковской, Запорожской и других областях. На данный момент максимальные цены предлагают мариупольские компании "МарГаз" и "АзовГаз" - 8,25 и 8,75 гривен соответственно.