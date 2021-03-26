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Обнародованы новые цены на газ. Сколько будем платить в апреле

Новина українською → Киев, Пятница 26 марта 2021 19:09
Обнародованы новые цены на газ. Сколько будем платить в апреле Фото: цены на газ в апреле во многих регионах не поднимутся (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украинские газоснабжающие компании начали публиковать цены на газ для населения на апрель. Часть из них предлагает газ дороже 6,99 гривен за кубический метр.

Об этом сообщает консультационный центр "ГазПравда", который публикует цены, устанавливаемые поставщиками газа.

В частности, зарегистрированные в Киеве компании "ЭРУ Людям" и "ЭРУ Трейдинг" предлагают газ по цене 6,75 гривен за кубометр, львовский "ГалНафтогаз" - 6,85 гривен.

При этом целый ряд газсбытов установили цену на уровне 6,99 гривен за кубометр - предельная цена, которую разрешал выставить Кабинет министров до конца марта. По такой цене газ в апреле предлагают снабжающие компании в Киевской, Закарпатской, Ровенской, Винницкой, Харьковской, Запорожской и других областях.

На данный момент максимальные цены предлагают мариупольские компании "МарГаз" и "АзовГаз" - 8,25 и 8,75 гривен соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что государственный "Нафтогаз Украины" установил цену на газ для своих клиентов на апрель, которая составит 6,86 гривен за кубометр.

Отметим, постановление Кабинета министров, которым максимальная цена на газ для населения была заморожена на отметке 6,99 гривен за кубометр, действует только до 1 апреля. Эта мера была введена в начале 2021 года, когда по разным причинам рыночные цены резко пошли вверх. Правительство решило ограничить цены, чтобы сбить социальное напряжение, поскольку подорожание газа совпало с январским локдауном.

Подробнее о том, что ждет потребителей дальше, читайте в материале РБК-Украина "Рыночные цены на газ для населения возвращаются: что это значит".

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