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Глава "Нафтогаза" назвал цену на газ для бытовых клиентов на апрель

Новина українською → Киев, Четверг 25 марта 2021 13:41
Глава "Нафтогаза" назвал цену на газ для бытовых клиентов на апрель Фото: Андрей Коболев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" сохранит цену на газ для своих бытовых клиентов на апрель 2021 года. Тариф останется на уровне 6,86 гривен за кубометр.

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" в эфире "5 канала".

"Мы своим клиентам собираемся предложить на апрель такую же цену, какая была у них в марте. Таким образом мы заканчиваем отопительный сезон стабильной ценой", - сообщил Коболев.

При этом он отказался называть годовой тариф, который компания намерена предложить для населения с 1 мая. По его словам, эта цена станет известна не позднее 25 апреля

Коболев сообщил, что доля "Нафтогаза" на розничном рынке достигла 13%, в то время как в августе прошлого года она была 2%.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр.

В то же время, газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на газ в феврале на уровне 6,86 гривен за кубометр, что ниже, чем максимальная цена, установленная Кабмином.

Кроме того, большинство поставщиков снизили цену на газ для населения на январь 2021 года задним числом. Компании установили ее на уровне предельной - 6,99 грн за кубометр.

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