Глава "Нафтогаза" назвал цену на газ для бытовых клиентов на апрель

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" сохранит цену на газ для своих бытовых клиентов на апрель 2021 года. Тариф останется на уровне 6,86 гривен за кубометр.

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" в эфире " 5 канала ".

"Мы своим клиентам собираемся предложить на апрель такую же цену, какая была у них в марте. Таким образом мы заканчиваем отопительный сезон стабильной ценой", - сообщил Коболев.

При этом он отказался называть годовой тариф, который компания намерена предложить для населения с 1 мая. По его словам, эта цена станет известна не позднее 25 апреля

Коболев сообщил, что доля "Нафтогаза" на розничном рынке достигла 13%, в то время как в августе прошлого года она была 2%.