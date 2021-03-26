Оприлюднено нові ціни на газ. Скільки будемо платити в квітні

Фото: ціни на газ у квітні у багатьох регіонах не піднімуться (Віталій Носач/РБК-Україна)

Українські газопостачальні компанії почали публікувати ціни на газ для населення на квітень. Частина з них пропонує газ дорожче за 6,99 гривень за кубічний метр.

Про це повідомляє консультаційний центр "ГазПравда", який публікує ціни, що встановлюються постачальниками газу.

Зокрема, зареєстровані в Києві компанії "ЕРУ Людям" і "ЕРУ Трейдинг" пропонують газ за ціною 6,75 гривень за кубометр, львівський "ГалНафтогаз" - 6,85 гривень. При цьому ціла низка газзбутів встановили ціну на рівні 6,99 гривень за кубометр - гранична ціна, яку дозволяв виставити Кабінет міністрів до кінця березня. По такій ціні газ у квітні пропонують постачальні компанії у Київській, Закарпатській, Рівненській, Вінницькій, Харківській, Запорізькій та інших областях. На даний момент максимальні ціни пропонують маріупольські компанії "МарГаз" і "АзовГаз" - 8,25 і 8,75 гривень відповідно.