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Оприлюднено нові ціни на газ. Скільки будемо платити в квітні

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 березня 2021 19:09
Оприлюднено нові ціни на газ. Скільки будемо платити в квітні Фото: ціни на газ у квітні у багатьох регіонах не піднімуться (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Українські газопостачальні компанії почали публікувати ціни на газ для населення на квітень. Частина з них пропонує газ дорожче за 6,99 гривень за кубічний метр.

Про це повідомляє консультаційний центр "ГазПравда", який публікує ціни, що встановлюються постачальниками газу.

Зокрема, зареєстровані в Києві компанії "ЕРУ Людям" і "ЕРУ Трейдинг" пропонують газ за ціною 6,75 гривень за кубометр, львівський "ГалНафтогаз" - 6,85 гривень.

При цьому ціла низка газзбутів встановили ціну на рівні 6,99 гривень за кубометр - гранична ціна, яку дозволяв виставити Кабінет міністрів до кінця березня. По такій ціні газ у квітні пропонують постачальні компанії у Київській, Закарпатській, Рівненській, Вінницькій, Харківській, Запорізькій та інших областях.

На даний момент максимальні ціни пропонують маріупольські компанії "МарГаз" і "АзовГаз" - 8,25 і 8,75 гривень відповідно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що державний "Нафтогаз України" встановив ціну на газ для своїх клієнтів на квітень, яка складе 6,86 гривень за кубометр.

Зазначимо, постанова Кабінету міністрів, якою максимальна ціна на газ для населення була заморожена на позначці 6,99 гривень за кубометр, діє тільки до 1 квітня. Ця міра була введена на початку 2021 року, коли з різних причин ринкові ціни різко пішли вгору. Уряд вирішив обмежити ціни, щоб збити соціальну напругу, оскільки подорожчання газу співпало з січневим локдауном.

Детальніше про те, що чекає на споживачів далі, читайте в матеріалі РБК-Україна "Ринкові ціни на газ для населення повертаються: що це значить".

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