Обнародован свежий рейтинг партий перед выборами

На досрочных парламентских выборах, которые пройдут в Украине 21 июля, 5%-ный барьер могут преодолеть пять партий. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 13-17 июля.

По данным опроса, лидером электоральных симпатий остается партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 49,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Также в данный момент преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа - За життя" (10,5 %), "Европейская Солидарность" (7,7%), "Батькивщина" (6,9%) и "Голос" (5,9%).

Партию "Сила и честь" готовы поддержать 3,8%, "Оппозиционный блок" - 3,1%. Рейтинг других политических сил - менее 3%.

Отметим, по сравнению соцопросом, проведенным Социологической группой "Рейтинг" 29 июня - 3 июля, значимо вырос рейтинг партии "Слуга народа" - с 47,0% до 49,5%.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 13-17 июля 2019 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 2,0%.

Напомним, по данным опроса КМИС, проведенного 3-13 июля, имеют шансы преодолеть 5%-ный барьер пять-шесть политических сил: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За життя", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Сила и честь" и "Голос".

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, проведенного с 5 по 11 июля, за партию "Слуга народа" планируют голосовать 41,5% среди тех, кто намерен принимать участие в выборах и уже определились, за партию "Оппозиционная платформа - за життя" 12,5%, за партию "Голос" - 8,8%, за партию "Европейская Солидарность" - соответственно 8,3%, за ВО "Батькивщина" - 7,0%.