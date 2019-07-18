Оприлюднено свіжий рейтинг партій перед виборами

На дострокових парламентських виборах, які пройдуть в Україні 21 липня, 5%-ний бар'єр можуть подолати п'ять партій. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 13-17 липня.

За даними опитування, лідером електоральних симпатій залишається партія "Слуга народу", яку готові підтримати 49,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.

Також в даний момент долають прохідний бар'єр "Опозиційна платформа - За життя" (10,5 %), "Європейська Солідарність" (7,7%), "Батьківщина" (6,9%) і "Голос" (5,9%).

Партію "Сила і честь" готові підтримати 3,8%, "Опозиційний блок" - 3,1%. Рейтинг інших політичних сил - менше 3%.

Зазначимо, порівняно соцопросом, проведеним Соціологічною групою "Рейтинг" 29 червня - 3 липня, значно зріс рейтинг партії "Слуга народу" - з 47,0% до 49,5%.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 13-17 липня 2019 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка вибірки - 2,0%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, проведеного 3-13 липня, мають шанси подолати 5%-ний бар'єр п'ять-шість політичних сил: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Сила і честь" та "Голос".

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, проведеного з 5 по 11 липня, за партію "Слуга народу" планують голосувати 41,5% серед тих, хто має намір брати участь у виборах і вже визначилися, за партію "Опозиційна платформа - за життя" 12,5%, за партію "Голос" - 8,8%, за партію "Європейська Солідарність" - відповідно 8,3%, за ВО "Батьківщина" - 7,0%.