Обнародован список погибших в катастрофе АН-26

Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба обнародовал список погибших в результате крушения военного самолета АН-26 в Чугуеве. Как известно, среди погибших 19 курсантов и 7 офицеров.

Список опубликован на странице университета в Facebook.

Офицерский состав:

майор Кишеня Богдан Вячеславович, 10.02.1990 г.р.;

капитан Остапенко Алексей Георгиевич, 15.11.1991 г.р.;

капитан Добреля Дмитрий Денисович, 13.11.1991 г.р.;

старший лейтенант Мсуя Ашраф Азизович, 08.08.1991 г.р.;

старший лейтенант Козаченко Олег Михайлович, 11.07.1980 г.р.;

прапорщик Иванов Евгений Сергеевич, 20.08.1978 г.р.;

прапорщик Широчук Олег Николаевич, 10.11.1979 г.р.;

Погибшие курсанты:

младший сержант Андрущенко Дмитрий Романович, 08.09.2000 г.р.;

солдат Бойко Александр Анатольевич, 14.12.2000 г.р.;

солдат Булий Ростислав Владимирович, 03.08.1998 г.р.;

солдат военной службы по контракту Вильховый Виталий Богданович, 27.06.2000 г.р.;

солдат Донец Дмитрий Евгеньевич, 16.07.2001 г.р.;

солдат Зибюк Константин Олегович, 15.07.2001 г.р.;

солдат Клевец Александр Александрович, 23.05.2001 г.р.;

солдат Матвийчук Богдан Николаевич, 23.04.2001 г.р.;

сержант военной службы по контракту Микитченко Николай Анатольевич, 22.01.1998 г.р.;

солдат военной службы по контракту Скочков Александр Игоревич, 05.04.2000 г.р.;

солдат военной службы по контракту Шеремет Руслан Эдуардович, 26.10.1997 г.р.;

старший солдат военной службы по контракту Скоробогатько Евгений Иванович, 27.11.1993 г.р.;

солдат Дудла Артем Михайлович, 06.02.1999 г.р.;

солдат военной службы по контракту Померанцев Андрей Андреевич, 12.12.1994 г.р.;

солдат Роспотнюк Андрей Юрьевич, 15.08.1999 г.р.;

солдат Студинский Дмитрий Витальевич, 15.11.1999 г.р.;

солдат Хомьячук Максим Владимирович, 19.02.1999 г.р.;

старший сержант Корчовский Роман Александрович, 15.05.1999 г.р.;

солдат Олабин Владимир Вадимович, 09.11.1999 г.р.

Напомним, авария военного самолета АН-26 произошла вечером 25 сентября в Чугуеве. Самолет разбился при заходе на посадку. По предварительным данным, пилот самолета сообщал о проблемах с левым двигателем. На борту самолета находились 27 человек, выжил только один курсант.

Ожидается, что идентификация тел погибших в результате катастрофы АН-26 займет около трех недель, для этого понадобится ДНК-экспертиза.

Как писало РБК-Украина, семьям погибших в катастрофе АН-26 выплатят компенсации.