Оприлюднено список загиблих в катастрофі АН-26

Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба оприлюднив список загиблих в результаті аварії військового літака АН-26 в Чугуєві. Як відомо, серед загиблих 19 курсантів та 7 офіцерів.

Список було опубліковано на сторінці університету в Facebook.

Офіцерський склад:

майор Кишеня Богдан Вячеславович, 10.02.1990 р.н.;

капітан Остапенко Олексій Георгійович, 15.11.1991 р.н.;

капітан Добреля Дмитро Денисович, 13.11.1991 р.н.;

старший лейтенант Мсуя Ашраф Азізович, 08.08.1991 р.н.;

старший лейтенант Козаченко Олег Михайлович, 11.07.1980 р.н.;

прапорщик Іванов Євгеній Сергійович, 20.08.1978 р.н.;

прапорщик Широчук Олег Миколайович, 10.11.1979 р.н.;

Загиблі курсанти:

молодший сержант Андрущенко Дмитро Романович, 08.09.2000 р.н.;

солдат Бойко Олександр Анатолійович, 14.12.2000 р.н.;

солдат Булій Ростислав Володимирович, 03.08.1998 р.н.;

солдат військової служби за контрактом Вільховий Віталій Богданович, 27.06.2000 р.н.;

солдат Донець Дмитро Євгенійович, 16.07.2001 р.н.;

солдат Зибюк Костянтин Олегович, 15.07.2001 р.н.;

солдат Клевець Олександр Олександрович, 23.05.2001 р.н.;

солдат Матвійчук Богдан Миколайович, 23.04.2001 р.н.;

сержант військової служби за контрактом Микитченко Микола Анатолійович, 22.01.1998 р.н.;

солдат військової служби за контрактом Скочков Олександр Ігорович, 05.04.2000 р.н.;

солдат військової служби за контрактом Шеремет Руслан Едуардович, 26.10.1997 р.н.;

старший солдат військової служби за контрактом Скоробагатько Євген Іванович, 27.11.1993 р.н.;

солдат Дудла Артем Михайлович, 06.02.1999 р.н.;

солдат військової служби за контрактом Померанцев Андрій Андрійович, 12.12.1994 р.н.;

солдат Роспотнюк Андрій Юрійович, 15.08.1999 р.н.;

солдат Студінський Дмитро Віталійович, 15.11.1999 р.н.;

солдат Хом'ячук Максим Володимирович, 19.02.1999 р.н.;

старший сержант Корчовський Роман Олександрович, 15.05.1999 р.н.;

солдат Олабін Володимир Вадимович, 09.11.1999 р.н.

Нагадаємо, аварія військового літака АН-26 сталася ввечері 25 вересня в Чугуєві. Літак розбився під час заходу на посадку. За попередніми даними, пілот літака повідомляв про проблеми з лівим двигуном. На борту літака перебували 27 людей, вижив лише один курсант.

Очікується, що ідентифікація тіл загиблих в результаті катастрофи АН-26 займе близько трьох тижнів, для цього знадобиться ДНК-експертиза.

Як писало РБК-Україна, сім'ям загиблих в катастрофі АН-26 виплатять компенсації.