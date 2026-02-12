Обмінники та банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро 12 лютого

Сьогодні на валютному ринку України спостерігається незначне зміцнення гривні. Вартість основних іноземних валют в обмінниках знизилася, втім в банках євро все ж наближається до 52 гривень.

Скільки коштує долар та євро 12 лютого в обінниках та популяних банках - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Тенденція: Долар та євро в обмінниках здешевшали на 5-9 копійок.

Долар та євро в обмінниках здешевшали на 5-9 копійок. Середній курс: Долар в обмінниках коштує 43,15 грн , євро - 51,42 грн .

Долар в обмінниках коштує , євро - . Найдешевша купівля: Серед банків вигідніший курс продажу долара у ПриватБанку ( 43,22 грн у касі).

Серед банків вигідніший курс продажу долара у ПриватБанку ( у касі). Карткові операції: Традиційно залишаються дорожчими за готівкові (до 43,40 грн за долар в Ощадбанку).

Фото: курс валют в обмінниках 12 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Курс в обмінниках

Станом на 12 лютого портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 43,15 гривень. Здати валюту можна за курсом 43,05 гривні. Вартісь валюти впала на 5 копійок.

За євро ж доведеться сьогодні заплатити 51,42 гривню, що на 9 копійок дешевше, ніж вчора. Здати євро можна в середньому по 51,25 гривні.

Курс валют ПриватБанк

ПриватБанк також оновив курс. Так, долар в касах банку сьогодні можна купити по 43,22 гривні, а при оплаті картою - 43,29 гривні. Здати валюту можна за курсом 42,62 та 42,77 відповідно.

Євро у "Приваті" сьогодні коштує 51,54 гривню для безналу та 51,5 - в касах банків. Здати валюту у банку сьогодні коштує 50,5 гривень, карткові операції - 50,72.

Курс валют ОщадБанк

Долар в "Ощаді" при купівлі у віділенні сьгодні коштує 43,35 гривень, а безнал - 43,4. Здати долари у віділенні можна за курсом 42,8 гривні, а карткові операції - 42,85 гривні.

Купити євро в Ощадбанку сьогодні коштуватиме 51,7 гривню у відділенні та 51,8 - при оплаті картою. Здати валюту можна за 51 гривню.