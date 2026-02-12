ua en ru
Чт, 12 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Обмінники та банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро 12 лютого

Україна, Четвер 12 лютого 2026 11:39
UA EN RU
Обмінники та банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро 12 лютого Фото: курс долара та євро в обмінниках знизився (Getty Images)
Автор: Ірина Гамерська

Сьогодні на валютному ринку України спостерігається незначне зміцнення гривні. Вартість основних іноземних валют в обмінниках знизилася, втім в банках євро все ж наближається до 52 гривень.

Скільки коштує долар та євро 12 лютого в обінниках та популяних банках - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Чи втримається долар по 43 грн до кінця тижня і який можливий максимум

Головне:

  • Тенденція: Долар та євро в обмінниках здешевшали на 5-9 копійок.
  • Середній курс: Долар в обмінниках коштує 43,15 грн, євро - 51,42 грн.
  • Найдешевша купівля: Серед банків вигідніший курс продажу долара у ПриватБанку (43,22 грн у касі).
  • Карткові операції: Традиційно залишаються дорожчими за готівкові (до 43,40 грн за долар в Ощадбанку).

Обмінники та банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро 12 лютого

Фото: курс валют в обмінниках 12 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Курс в обмінниках

Станом на 12 лютого портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 43,15 гривень. Здати валюту можна за курсом 43,05 гривні. Вартісь валюти впала на 5 копійок.

За євро ж доведеться сьогодні заплатити 51,42 гривню, що на 9 копійок дешевше, ніж вчора. Здати євро можна в середньому по 51,25 гривні.

Курс валют ПриватБанк

ПриватБанк також оновив курс. Так, долар в касах банку сьогодні можна купити по 43,22 гривні, а при оплаті картою - 43,29 гривні. Здати валюту можна за курсом 42,62 та 42,77 відповідно.

Євро у "Приваті" сьогодні коштує 51,54 гривню для безналу та 51,5 - в касах банків. Здати валюту у банку сьогодні коштує 50,5 гривень, карткові операції - 50,72.

Курс валют ОщадБанк

Долар в "Ощаді" при купівлі у віділенні сьгодні коштує 43,35 гривень, а безнал - 43,4. Здати долари у віділенні можна за курсом 42,8 гривні, а карткові операції - 42,85 гривні.

Купити євро в Ощадбанку сьогодні коштуватиме 51,7 гривню у відділенні та 51,8 - при оплаті картою. Здати валюту можна за 51 гривню.

Читайте також:

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фінанси Курс долара Курс євро
Новини
Без тепла у Києві вже 3700 будинків, а понад 100 тисяч родин не мають світла (список районів)
Без тепла у Києві вже 3700 будинків, а понад 100 тисяч родин не мають світла (список районів)
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ