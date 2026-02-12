Обмінники та банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро 12 лютого
Сьогодні на валютному ринку України спостерігається незначне зміцнення гривні. Вартість основних іноземних валют в обмінниках знизилася, втім в банках євро все ж наближається до 52 гривень.
Скільки коштує долар та євро 12 лютого в обінниках та популяних банках - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Читайте також: Чи втримається долар по 43 грн до кінця тижня і який можливий максимум
Головне:
- Тенденція: Долар та євро в обмінниках здешевшали на 5-9 копійок.
- Середній курс: Долар в обмінниках коштує 43,15 грн, євро - 51,42 грн.
- Найдешевша купівля: Серед банків вигідніший курс продажу долара у ПриватБанку (43,22 грн у касі).
- Карткові операції: Традиційно залишаються дорожчими за готівкові (до 43,40 грн за долар в Ощадбанку).
Фото: курс валют в обмінниках 12 лютого (інфографіка РБК-Україна)
Курс в обмінниках
Станом на 12 лютого портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 43,15 гривень. Здати валюту можна за курсом 43,05 гривні. Вартісь валюти впала на 5 копійок.
За євро ж доведеться сьогодні заплатити 51,42 гривню, що на 9 копійок дешевше, ніж вчора. Здати євро можна в середньому по 51,25 гривні.
Курс валют ПриватБанк
ПриватБанк також оновив курс. Так, долар в касах банку сьогодні можна купити по 43,22 гривні, а при оплаті картою - 43,29 гривні. Здати валюту можна за курсом 42,62 та 42,77 відповідно.
Євро у "Приваті" сьогодні коштує 51,54 гривню для безналу та 51,5 - в касах банків. Здати валюту у банку сьогодні коштує 50,5 гривень, карткові операції - 50,72.
Курс валют ОщадБанк
Долар в "Ощаді" при купівлі у віділенні сьгодні коштує 43,35 гривень, а безнал - 43,4. Здати долари у віділенні можна за курсом 42,8 гривні, а карткові операції - 42,85 гривні.
Купити євро в Ощадбанку сьогодні коштуватиме 51,7 гривню у відділенні та 51,8 - при оплаті картою. Здати валюту можна за 51 гривню.
Читайте також:
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.