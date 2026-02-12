ua en ru
Обменники и банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро 12 февраля

Украина, Четверг 12 февраля 2026 11:39
Фото: курс доллара и евро в обменниках снизился (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Сегодня на валютном рынке Украины наблюдается незначительное укрепление гривны. Стоимость основных иностранных валют в обменниках снизилась, впрочем в банках евро все же приближается к 52 гривнам.

Сколько стоит доллар и евро 12 февраля в обедниках и популярных банках - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Удержится ли доллар по 43 грн до конца недели и какой возможный максимум

Главное:

  • Тенденция: Доллар и евро в обменниках подешевели на 5-9 копеек.
  • Средний курс: Доллар в обменниках стоит 43,15 грн, евро - 51,42 грн.
  • Самая дешевая покупка: Среди банков выгодный курс продажи доллара в ПриватБанке (43,22 грн в кассе).
  • Карточные операции: Традиционно остаются дороже наличных (до 43,40 грн за доллар в Ощадбанке).

Фото: курс валют в обменниках 12 февраля (инфографика РБК-Украина)

Фото: курс валют в обменниках 12 февраля (инфографика РБК-Украина)

Курс в обменниках

По состоянию на 12 февраля портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 43,15 гривен. Сдать валюту можно по курсу 43,05 гривны. Стоимость валюты упала на 5 копеек.

За евро же придется сегодня заплатить 51,42 гривну, что на 9 копеек дешевле, чем вчера. Сдать евро можно в среднем по 51,25 гривны.

Курс валют ПриватБанк

ПриватБанк также обновил курс. Так, доллар в кассах банка сегодня можно купить по 43,22 гривны, а при оплате картой - 43,29 гривны. Сдать валюту можно по курсу 42,62 и 42,77 соответственно.

Евро в "Привате" сегодня стоит 51,54 гривну для безнала и 51,5 - в кассах банков. Сдать валюту в банке сегодня стоит 50,5 гривен, карточные операции - 50,72.

Курс валют ОщадБанк

Доллар в "Ощаде" при покупке в отделении сегодня стоит 43,35 гривен, а безнал - 43,4. Сдать доллары в отделении можно по курсу 42,8 гривны, а карточные операции - 42,85 гривны.

Купить евро в Ощадбанке сегодня будет стоить 51,7 гривну в отделении и 51,8 - при оплате картой. Сдать валюту можно за 51 гривну.

Читайте также:

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

