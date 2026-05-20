"Обмін" ціною диверсії: Росія штовхає родини полонених на злочини

Деталі ворожої схеми

За словами омбудсмена, під час прямих контактів російська сторона обіцяє родичам "допомогу" з обміном. Натомість від сімей вимагають надсилати провокаційні листи до органів влади України, США та міжнародних організацій.

"Зокрема, від родин вимагають надсилати провокаційні листи... із заздалегідь підготовленими текстами, що містять неправдиві звинувачення української влади у відмові звільняти військовополонених", - зазначив Лубінець.

Після відправки таких листів росіяни вимагають надати їм фотодокази, аби надалі використовувати ці матеріали проти України в міжнародному інформаційному полі.

Мета маніпуляцій

Омбудсмен наголосив, що такі дії є спланованою інформаційною операцією і не мають жодного стосунку до реального процесу повернення людей.

Ворог намагається бити по найболючішому - довірі, єдності та почуттях родин.

"Закликаю: не дозволяйте використовувати себе у ворожих інформаційних операціях. Ми працюємо для повернення кожного і кожної", - резюмував уповноважений.