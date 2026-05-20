"Обмен" ценой диверсии: Россия толкает семьи пленных на преступления

17:00 20.05.2026 Ср
2 мин
О какой ловушке РФ предупредили родных пленных?
aimg Сергей Козачук
Фото: Россия толкает семьи пленных на преступления (flickr.com/photos/president_of_ukraine)

РФ осуществляет масштабное информационно-психологическое давление на семьи украинских военнопленных. Враг использует прямые звонки и сообщения, чтобы заставить людей действовать в ущерб собственному государству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Детали вражеской схемы

По словам омбудсмена, во время прямых контактов российская сторона обещает родственникам "помощь" с обменом. Зато от семей требуют отправлять провокационные письма в органы власти Украины, США и международные организации.

"В частности, от семей требуют присылать провокационные письма... с заранее подготовленными текстами, содержащими ложные обвинения украинской власти в отказе освобождать военнопленных", - отметил Лубинец.

После отправки таких писем россияне требуют предоставить им фотодоказательства, чтобы в дальнейшем использовать эти материалы против Украины в международном информационном поле.

Цель манипуляций

Омбудсмен подчеркнул, что такие действия являются спланированной информационной операцией и не имеют никакого отношения к реальному процессу возвращения людей.

Враг пытается бить по самому болезненному - доверию, единству и чувствам семей.

"Призываю: не позволяйте использовать себя во вражеских информационных операциях. Мы работаем для возвращения каждого и каждой", - резюмировал уполномоченный.

Обмен пленными "1000 на 1000"

Напомним, в пятницу, 15 мая 2026 года, в Украине стартовал первый этап масштабного обмена военнопленными по формуле "1000 на 1000", во время которого домой удалось вернуть 205 украинских граждан. Большинство из них попали в руки врага во время оборонительных боев за Мариуполь.

Как впоследствии уточнили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, ключевым принципом формирования списков для этой глобальной программы является продолжительность пребывания защитников в плену.

Несмотря на достигнутые договоренности, сейчас процесс серьезно затягивается. По информации Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, срыв графиков и блокирование дальнейших шагов происходят исключительно из-за деструктивной позиции и саботажа со стороны Российской Федерации.

