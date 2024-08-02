Обмін ув'язненими між РФ та Заходом та медаль України на Олімпіаді: новини за 1 серпня

США, Німеччина та Росія провели великий обмін ув'язненими. Тим часом Україна виборола другу медаль на Олімпіаді.

Більш детально про те, що сталося у четвер, 1 серпня, - у матеріалі РБК-Україна .

Росія, Німеччина та США провели великий обмін ув'язненими

У перший день серпня між Росією, США та Німеччиною відбувся обмін ув'язненими, який у західній пресі вже назвали найбільшим з часів "холодної війни". З російських в'язниць, зокрема, звільнили американців Пола Вілана та Евана Гершковича, а серед тих, хто повернувся до РФ, кілер Вадим Красіков.

Чому Росія пішла на цей обмін, чи пов'язаний він із війною в Україні і яка користь від нього Туреччини, - у матеріалі РБК-Україна.

Друга медаль Олімпіади-2024. Куліш завоював "срібло" у стрільбі з гвинтівки

Україна здобула другу медаль на Олімпійських іграх 2024 року. Сергій Куліш завоював "срібло" у стрільбі з малокаліберної гвинтівки із трьох положень.

Куліш став першим українським стрільцем, який подолав кваліфікацію на Олімпіаді-2024 у стрільбі. У доборі він показав третій результат. У положеннях на коліні та стоячи українець вибивав 199 із 200 очок.

Росії вже не вдасться взяти Харків, вона змінила мету, - Зеленський

Росії вже не вдасться захопити Харків. Окупанти змінили мету, зазначив президент України Володимир Зеленський.

"Їх напрямок головний - це не загалом схід, хоча Слов'янськ не виняток, але Покровськ, я сказав би на сьогодні, це для них пріоритет", - сказав він.

Уламки дрону пошкодили будинок російського опозиціонера Пономарьова, - джерело

Уламки дрону в Київській області пошкодили будинок російського опозиціонера Іллі Пономарьова, повідомили джерела РБК-Україна в правоохоронних органах.

Інцидент підтвердив і сам Пономарьов, опублікувавши пост у соцмережі Х (Twitter).

Україна у липні запустила більше ударних дронів, ніж РФ, - Forbes

У липні Росія запустила територією України 426 безпілотників на кшталт "Шахед". За той же період Україна завдала удару у відповідь, застосувавши понад 520 безпілотників, пише Forbes.

Українські дрони завдають більших економічних збитків нафтопереробним заводам та іншим об'єктам РФ, адже в окупантів слабший захист.

Республіканці в Сенаті стурбовані через розбіжності з Трампом по Україні, - The Hill

Республіканці в Сенаті стривожені тим, що розрив між їхньою позицією з питань зовнішньої політики та позицією експрезидента США Дональда Трампа продовжує зростати, пише The Hill.

Зокрема, таке занепокоєння законодавців стосується війни в Україні.

Без участі ТЦК. Генштаб анонсував зміни у мобілізації

В Україні чоловіків, які хочуть служити у лавах Збройних сил, можуть призивати без участі територіальних центрів комплектування (ТЦК). Відповідну ініціативу вже опрацьовано.

Як зазначили у Генштабі, зміни передбачають, що командири військових частин зможуть призивати військовозобов'язаних, які виявили бажання проходити військову службу, без участі ТЦК.