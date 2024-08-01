Без участі ТЦК. Генштаб анонсував зміни в мобілізації

В Україні чоловіків, які хочуть служити у лавах Збройних сил, можуть призивати без участі територіальних центрів комплектування (ТЦК). Відповідну ініціативу вже опрацьовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генштабу ЗСУ.

Такі зміни, на думку військового командування, дозволять:

Як зазначили у Генштабі, зміни передбачають, що командири військових частин зможуть призивати військовозобов'язаних, які виявили бажання проходити військову службу, без участі ТЦК.

Рекрутинг в Україні

Нагадаємо, ще минулого року Міністерство оборони України запустило рекрутинг до ЗСУ. Ця процедура відрізняється від звичайної мобілізації у ТЦК.

У рамках рекрутингу українці можуть самі обрати підрозділ, рід військ та спеціальність для проходження служби.

Мобілізуватися за допомогою рекрутингу українці можуть як онлайн, так і в офлайн-форматі. Ця послуга доступна на ряді онлайн-майданчиків з пошуку роботи та в рекрутингових центрах.

Більш детально про рекрутинг - у матеріалі РБК-Україна.

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