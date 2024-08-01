Росії вже не вдасться взяти Харків, вона змінила ціль, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю французьким AFP, Le Monde, L'Equipe та Libération.

"Весь схід складний. Головна ціль на сьогодні, після того, як їм не вдалося взяти Харків, і ми розуміємо, що це не вдасться вже. Головна ціль змінена. Їх напрямок головний - це не в цілому схід, хоча Слов'янськ не виключення, але Покровськ, я сказав би на сьогодні, це для них пріоритет", - сказав президент.

Він додав, що російські війська зосереджуються на Покровському напрямку. Йдеться не лише про плани захоплення Покровська, але й Костянтинівки, Торецька і Слов'янська.

Зеленський наголосив, що на Покровському напрямку росіяни зосереджують найбільшу кількість особового складу, зброї і керованих авіаційних бомб. На думку президента, захиститися від російських КАБів можна, знищуючи ворожі літаки.

"Хоча я вам скажу чесно, вони вже втратили і літаки, втратили відповідну кількість, але і втрачають і протиповітряну оборону свою, систему протиповітряної оборони. Складно боротися з ними в небі, це факт. Їх флот кількісніше, якщо так можна сказати, і складно боротись, але, тим не менше", - додав глава держави.