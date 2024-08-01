Республіканці в Сенаті занепокоєні через розбіжності з Трампом щодо України, - The Hill
Республіканці в Сенаті стривожені тим, що розрив між їхньою позицією з питань зовнішньої політики та позицією експрезидента США Дональда Трампа продовжує зростати. Зокрема це стосується війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
За даними видання, подив республіканців у Сенаті викликали останні дії Трампа протягом трьох тижнів.
Зокрема, йдеться про рішення Трампа запросити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до себе до резиденції після саміту НАТО, оскільки Орбан має тісні зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним та докладає зусиль для підриву підтримки України з боку НАТО.
Також сенатори-республіканці були стривожені, коли Трамп вирішив зробити кандидатом на посаду віце-президента сенатора Джея Ді Венса. Він є одним із ключових противників допомоги Україні від США.
При цьому занепокоєння серед членів Республіканської партії викликають і твердження Трампа, що Тайвань має "більше платити" за свою оборону на тлі можливої агресії Китаю.
Один із неназваних законодавців-республіканців розповів виданню, що "це велике питання", чи підтримуватиме Трамп Україну в захисті від Росії і чи допоможе Тайваню оборонятися у разі нападу Китаю.
"Я не думаю, що він хоче брати участь у конфліктах або "платити за конфлікти" у всьому світі", - додав сенатор.
Що передувало
Нагадаємо, нещодавно Республіканська партія оголосила Дональда Трампа своїм кандидатом у президенти. Вибори відбудуться у листопаді. Суперником Трампа буде віце-президент США Камала Гарріс.
Трамп відомий своїми резонансними заявами щодо ключових питань зовнішньої політики. Зокрема, він обіцяв, що якщо стане президентом, "зупинить війну між Україною та Росією за один день".
Також він погрожував країнам НАТО, що не заступався б за них, якби Росія розпочала напад. За його словами, причина полягає в тому, що країни Альянсу не виділяють необхідних коштів на оборону.
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