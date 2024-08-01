Україна у липні запустила більше ударних дронів, ніж РФ, - Forbes

Україна у липні 2024 року запустила майже на сотню більше ударних дронів, ніж Російська Федерація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Зазначається, що у липні Росія запустила по території України 426 безпілотників по типу "Шахед". За той самий період Україна завдала удару у відповідь, застосувавши понад 520 безпілотників.

Зазначається, що українські дрони завдають більшої економічної шкоди нафтопереробним заводам та іншим об'єктам РФ, адже в окупантів слабший захист. Завдяки цьому Україна, можливо, отримує перевагу в стратегічній війні дальніх ударів безпілотників.

Окрім цього зазначається, що у перші місяці повномасштабного РФ використала більшість своїх запасів балістичних і крилатих ракет великої дальності. Попри те, що з того часу їх виробництво зросло, РФ ймовірно випускає ракети приблизно з тією ж швидкістю, з якою вони виробляються - близько 120 ракет на місяць. Однак більша частина російської ударної сили далекого радіусу дії зараз знаходиться у формі безпілотників.

Основною зброєю РФ є розроблені в Ірані безпілотники серії "Шахед", відомі в Росії як "Герань", які легко виробляти і коштують лише 20 000 доларів, порівняно з мільйоном і більше доларів за ракету.

Атаки дронів у Росії

Останнім часом Росія стикається з численними атаками дронів, які спричиняють значні пошкодження інфраструктури. Дрони використовуються для цільових атак на військові об'єкти, склади, а також інші стратегічно важливі місця.

У деяких випадках вони спричиняють пожежі, вибухи та інші руйнування. Це створює значний тиск на російську систему протиповітряної оборони та змушує російську владу переглядати підходи до захисту своїх об'єктів.