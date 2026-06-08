Світові ціни на нафту різко підскочили на тлі обміну ударами між Ізраїлем та Іраном
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі нової ескалації на Близькому Сході. В азійських торгах Brent піднялася до 96,64 долара - плюс 3,8% за добу. WTI зросла на 4,6% до 94,68 долара.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Що відбувається з цінами
Після іранського ракетного удару по Ізраїлю та подальшої відповіді Ізраїлю ринки відреагували різким зростанням. В азійських торгах Brent піднялася до 96,64 долара - зростання на 3,8%. WTI зросла на 4,6% до 94,68 долара.
З початку конфлікту наприкінці лютого Brent сягала максимуму 126 доларів за барель. Зростання цін на пальне розкручує інфляцію по всьому світу і підриває рейтинги Трампа.
Чому ринки нервують
Трейдери бояться, що обмін ударами може перерости у повернення до повномасштабного конфлікту і поховати надії на угоду щодо відкриття Ормузької протоки.
Через неї зазвичай проходить п'ята частина світових поставок нафти, але вона фактично закрита її з кінця лютого 2026 року.
Як пише FT, агресивне прагнення Трампа до угоди стримує зростання цін. Ринки вірять, що президент зробить усе можливе для завершення війни.
Напередодні Іран вперше з квітня завдав ракетного удару по Ізраїлю - дві балістичні ракети по півночі країни перехопили системи ППО.
Після цього Трамп зателефонував Нетаньяху і заявив, що проінструктує його утриматися від відповіді, але Ізраїль все одно вдарив: вибухи пролунали щонайменше у трьох іранських містах.