Трамп відреагував на удар Ірану по Ізраїлю і терміново зателефонує Нетаньягу

Президент США Дональд Трамп збирається терміново подзвонити до Єрусалиму прем'єру Беньяміну Нетаньягу. Лідер Штатів хоче поговорити про удар у відповідь Ізраїля по Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Дональд Трамп дав коментар агенції, в якій повідомив, що попросить Нетаньягу не бити у відповідь.

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"Я зараз зателефоную Бібі та скажу йому не мститися. Кожен з них отримав свою розвагу. Ізраїль завдав удару, і Іран завдав удару. Нам не потрібен ще один", - сказав Трамп.

Президент США у коментарі Fox News також відреагував на удари Ірану.

"Ось що я б порадив Ірану: ви випустили свої ракети, цього достатньо. Повертайтеся за стіл переговорів і домовляйтеся", - заявив президент США.

Тим часом джерела Fox News у владі Тегерану повідомляють, що Іран не вірить у спроможність Трампа на рішучі дії. Трампу не вистачає волі вступити в більш широкий конфлікт, вважає Іран.