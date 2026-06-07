У США придумали, куди можуть направити активи Ірану, - The Times of Israel
Сполучені Штати мають намір надати іранські активи своїм союзникам у Перській затоці для відшкодування збитків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
За словами джерела, знайомого із ситуацією, США планують надати іранські активи союзникам у Перській затоці для підтримки відновлення та усунення шкоди, якщо Іран завдасть її в майбутньому.
Крім цього, Вашингтон розглядає можливість використання цих активів для підтримки ліквідації ушкоджень, які Іран вже завдав у минулому.
Джерело додало, що міністр фінансів США Скотт Бессент доручив групі оцінити вартість шкоди, яку Іран завдав союзникам Америки до Перської затоки.
Що ще відомо
Нагадаємо, близько тижня тому Reuters повідомило, що Іран наполягає на укладенні тимчасової угоди зі США, щоб послабити економічний тиск і стабілізувати ситуацію в країні, не зачіпаючи питання ядерної програми.
Крім того, добою раніше військовий радник верховного лідера Ірану Мохсен Резаї заявив, що переговори зі США зайшли в глухий кут через 24 млрд доларів заморожених іранських активів.
Зокрема, Іран вимагає виділення 12 млрд доларів одразу після підписання тимчасової угоди, і решту 12 млрд - трохи пізніше.