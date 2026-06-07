У США придумали, куди можуть направити активи Ірану, - The Times of Israel

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Сполучені Штати мають намір надати іранські активи своїм союзникам у Перській затоці для відшкодування збитків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За словами джерела, знайомого із ситуацією, США планують надати іранські активи союзникам у Перській затоці для підтримки відновлення та усунення шкоди, якщо Іран завдасть її в майбутньому. Крім цього, Вашингтон розглядає можливість використання цих активів для підтримки ліквідації ушкоджень, які Іран вже завдав у минулому. Читайте також: 100 мільярдів Тегерана: де зберігаються ці гроші і чому вони були заморожені Джерело додало, що міністр фінансів США Скотт Бессент доручив групі оцінити вартість шкоди, яку Іран завдав союзникам Америки до Перської затоки.