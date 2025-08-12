ua en ru
Вт, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Обмін територіями" з Росією неможливий навіть через референдум, - Стефанчук

Вівторок 12 серпня 2025 19:38
UA EN RU
"Обмін територіями" з Росією неможливий навіть через референдум, - Стефанчук Фото: Руслан Стефанчук, спікер Ради (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна не може піти на обмін територіями з Росією навіть шляхом проведення референдуму. Порушення територіальної цілісності суперечить закону.

Про це заявив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Стефанчук зазначив, що передача або обмін українськими територіями заборонена як на законодавчому, так і на конституційному рівні.

"Це не можна вирішити навіть через референдум. Тому що хочу нагадати, коли ми прописали закон про референдум, то основне положення, яке ми закладали, що навіть на референдумі не можна порушувати територіальну цілісність України. Це річ, яка не може бути зруйнована ніким. І це чітка позиція українського законодавства, чітка позиція Української республіки", - додав спікер парламенту.

Він уточнив, що такий факт повинні мати на увазі іноземні політики.

За словами Стефанчука, свою позицію Україна постійно доносить до партнерів. Він сам комунікував із цього питання з парламентами низки країн, зокрема Німеччини та Данії.

За підсумками таких переговорів спікери парламентів країн Балтії вже виступили зі спільною заявою. Стефанчук очікує, що подібні спільні заяви будуть від країн Веймарського трикутника (Німеччина, Польща і Франція), а також від Євросоюзу.

Ідея Трампа

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп захотів для врегулювання війни Росії проти України провести "обмін територіями".

Він пообіцяв, що Україні спробують повернути частину тих територій, які зараз перебувають під окупацією росіян.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не піде на обмін територіями з РФ, оскільки це заборонено Конституцією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Руслан Стефанчук Мирні переговори Референдум Верховна рада Війна в Україні
Новини
ЗСУ зупиняють просування росіян на Добропільському та Покровському напрямках, - Генштаб
ЗСУ зупиняють просування росіян на Добропільському та Покровському напрямках, - Генштаб
Аналітика
Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа
Роман Коткореспондент РБК-Україна Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа