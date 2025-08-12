"Обмін територіями" з Росією неможливий навіть через референдум, - Стефанчук

Україна не може піти на обмін територіями з Росією навіть шляхом проведення референдуму. Порушення територіальної цілісності суперечить закону.

Про це заявив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, передає РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

Стефанчук зазначив, що передача або обмін українськими територіями заборонена як на законодавчому, так і на конституційному рівні.

"Це не можна вирішити навіть через референдум. Тому що хочу нагадати, коли ми прописали закон про референдум, то основне положення, яке ми закладали, що навіть на референдумі не можна порушувати територіальну цілісність України. Це річ, яка не може бути зруйнована ніким. І це чітка позиція українського законодавства, чітка позиція Української республіки", - додав спікер парламенту.

Він уточнив, що такий факт повинні мати на увазі іноземні політики.

За словами Стефанчука, свою позицію Україна постійно доносить до партнерів. Він сам комунікував із цього питання з парламентами низки країн, зокрема Німеччини та Данії.

За підсумками таких переговорів спікери парламентів країн Балтії вже виступили зі спільною заявою. Стефанчук очікує, що подібні спільні заяви будуть від країн Веймарського трикутника (Німеччина, Польща і Франція), а також від Євросоюзу.