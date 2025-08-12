ua en ru
"Обмен территориями" с Россией невозможен даже через референдум, - Стефанчук

Вторник 12 августа 2025 19:38
"Обмен территориями" с Россией невозможен даже через референдум, - Стефанчук Фото: Руслан Стефанчук, спикер Рады (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина не может пойти на обмен территориями с Россией даже путем проведения референдума. Нарушение территориальной целостности противоречит закону.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Стефанчук отметил, что передача или обмен украинскими территориями запрещена как на законодательном, так и на конституционном уровне.

"Это нельзя решить даже через референдум. Потому что хочу напомнить, когда мы прописали закон о референдуме, то основное положение, которое мы закладывали, что даже на референдуме нельзя нарушать территориальную целостность Украины. Это вещь, которая не может быть разрушена никем. И это четкая позиция украинского законодательства, четкая позиция Украинской республики", - добавил спикер парламента.

Он уточнил, что такой факт должны иметь в виду иностранные политики.

По словам Стефанчука, свою позицию Украина постоянно доносит до партнеров. Он сам коммуницировал по этому вопросу с парламентами ряда стран, в том числе Германии и Дании.

По итогам таких переговоров спикеры парламентов стран Балтии уже выступили с совместным заявлением. Стефанчук ожидает, что подобные совместные заявления будут от стран Веймарского треугольника (Германия, Польша и Франция), а также от Евросоюза.

Идея Трампа

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп захотел для урегулирования войны России против Украины провести "обмен территориями".

Он пообещал, что Украине попытаются вернуть часть тех территорий, которые сейчас находятся под оккупацией россиян.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не пойдет на обмен территориями с РФ, поскольку это запрещено Конституцией.

