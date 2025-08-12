"Обмен территориями" с Россией невозможен даже через референдум, - Стефанчук

Украина не может пойти на обмен территориями с Россией даже путем проведения референдума. Нарушение территориальной целостности противоречит закону.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ".

Стефанчук отметил, что передача или обмен украинскими территориями запрещена как на законодательном, так и на конституционном уровне.

"Это нельзя решить даже через референдум. Потому что хочу напомнить, когда мы прописали закон о референдуме, то основное положение, которое мы закладывали, что даже на референдуме нельзя нарушать территориальную целостность Украины. Это вещь, которая не может быть разрушена никем. И это четкая позиция украинского законодательства, четкая позиция Украинской республики", - добавил спикер парламента.

Он уточнил, что такой факт должны иметь в виду иностранные политики.

По словам Стефанчука, свою позицию Украина постоянно доносит до партнеров. Он сам коммуницировал по этому вопросу с парламентами ряда стран, в том числе Германии и Дании.

По итогам таких переговоров спикеры парламентов стран Балтии уже выступили с совместным заявлением. Стефанчук ожидает, что подобные совместные заявления будут от стран Веймарского треугольника (Германия, Польша и Франция), а также от Евросоюза.