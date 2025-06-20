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Україна вже нарощує виробництво перехоплювачів "Шахедів", - Зеленський

П'ятниця 20 червня 2025 20:52
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Україна вже нарощує виробництво перехоплювачів "Шахедів", - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Українські оборонні підприємства вже нарощують обсяги виробництва дронів-перехоплювачів, які збільшать захист від ворожих "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Окремо працюємо й щодо дронів-перехоплювачів, які мають збільшити захист від "Шахедів". Кілька наших вітчизняних підприємств - а відповідно, видів дронів - дають результати", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна працює з партнерами заради більш відчутного фінансування.

"І це, я впевнений, буде. Обсяги виробництва перехоплювачів уже нарощуються", - зазначив президент.

Виробництво дронів-перехоплювачів

Нагадаємо, 18 травня Сили безпілотних систем відзвітували, що вперше в історії воїни знищили 100 ворожих безпілотників за допомогою дронів-перехоплювачів.

При цьому минулого тижня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив поліпшити протиповітряну оборону. Зокрема, йдеться і про дрони-перехоплювачі.

Таке доручення генерал дав на тлі масованих атак дронів на Київ та інші українські міста.

Також ми повідомляли, що у Силах безпілотних систем ЗСУ формують перший жіночий екіпаж з перехоплення ворожих безпілотників.

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Володимир Зеленський Війна в Україні Дрони
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