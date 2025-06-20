ua en ru
Пт, 20 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Вся Україна наша". Путін відзначився новою порцією імперської маячні

Санкт-Петербург, П'ятниця 20 червня 2025 19:02
UA EN RU
"Вся Україна наша". Путін відзначився новою порцією імперської маячні Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін зазіхнув на всю Україну, пояснивши це тим, що українці та росіяни нібито "один народ".

Як передає РБК-Україна, про це глава Кремля заявив під час Петербурзького економічного форуму.

У Путіна запитали, як далеко може зайти російська армія в контексті війни проти України, оскільки солдати РФ заходять за територію тих українських областей, які Москва незаконно визнала "своїми".

"Ви сказали з приводу областей в Україні, які ми вважаємо своїми. Я вже багато разів говорив, що вважаю російський і український народ одним народом насправді. У цьому сенсі вся Україна наша", - нафантазував диктатор.

Він вигадав, що Росія "ніколи не ставила під сумнів" права українського народу на незалежність і суверенітет. Але Україна нібито стала незалежною і суверенною на підставі принципів позаблоковості, неядерності та нейтральності.

Глава Кремля також цинічно додав, що в РФ є "старовинне правило: там, де ступає нога російського солдата, то наше".

Путін хоче всю Україну

Нагадаємо, у травні президент США Дональд Трамп заявив про те, що російський диктатор Володимир Путін хоче окупувати всю Україну.

Американський лідер підкреслив, що Москві необхідно відмовитися від таких планів.

Водночас у червні заступник глави офісу президента України Павло Паліса зазначив, що росіяни хочуть окупувати Україну до Дніпра і взяти під контроль Одесу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Новий обмін полоненими: кого вдалося повернути до України (фото, відео)
Новий обмін полоненими: кого вдалося повернути до України (фото, відео)
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді