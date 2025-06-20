"Вся Україна наша". Путін відзначився новою порцією імперської маячні

Російський диктатор Володимир Путін зазіхнув на всю Україну, пояснивши це тим, що українці та росіяни нібито "один народ".

Як передає РБК-Україна , про це глава Кремля заявив під час Петербурзького економічного форуму.

У Путіна запитали, як далеко може зайти російська армія в контексті війни проти України, оскільки солдати РФ заходять за територію тих українських областей, які Москва незаконно визнала "своїми".

"Ви сказали з приводу областей в Україні, які ми вважаємо своїми. Я вже багато разів говорив, що вважаю російський і український народ одним народом насправді. У цьому сенсі вся Україна наша", - нафантазував диктатор.

Він вигадав, що Росія "ніколи не ставила під сумнів" права українського народу на незалежність і суверенітет. Але Україна нібито стала незалежною і суверенною на підставі принципів позаблоковості, неядерності та нейтральності.

Глава Кремля також цинічно додав, що в РФ є "старовинне правило: там, де ступає нога російського солдата, то наше".