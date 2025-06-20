Новий обмін полоненими: кого вдалося повернути до України (фото, відео)

Україна та Росія провели новий етап великого обміну полоненими. Сьогодні, 20 червня, додому повернулися поранені та тяжкохворі захисники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

"Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки. І ось нарешті вони вдома", - повідомив президент.

Це оборонці Маріуполя, Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, Харківської та Чернігівської областей. Додому повернулися представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил безпілотних систем, а також прикордонної служби та Нацгвардії.

Фото: Україна повернула додому нову групу військових (t.me/V_Zelenskiy_official)

Поранені та тяжкохворі

Коордштаб з питань поводження з військовополоненими зазначає, що звільнені воїни мають важкі поранення та суттєві проблеми зі здоров’ям.

"Усі звільнені сьогодні оборонці мають поранення, або важкі медичні діагнози: епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення. У багатьох визволених діагностовано втрату ваги", - йдеться у повідомленні.

Усі визволені сьогодні захисники належать до солдатського та сержантського складу. Серед звільнених є оборонці Маріуполя, які утримувалися в полоні з 2022 року.

У Коордштабі додали, що обмінний процес триває, а точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення усіх етапів обміну.

Фото: Україна повернула поранених та тяжкохворих воїнів (t.me/Koord_shtab)

Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець уточнив, що найстаршому звільненому - 60 років.

