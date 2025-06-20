Новий обмін полоненими: кого вдалося повернути до України (фото, відео)
Україна та Росія провели новий етап великого обміну полоненими. Сьогодні, 20 червня, додому повернулися поранені та тяжкохворі захисники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.
"Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки. І ось нарешті вони вдома", - повідомив президент.
Це оборонці Маріуполя, Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, Харківської та Чернігівської областей. Додому повернулися представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил безпілотних систем, а також прикордонної служби та Нацгвардії.
Фото: Україна повернула додому нову групу військових (t.me/V_Zelenskiy_official)
Поранені та тяжкохворі
Коордштаб з питань поводження з військовополоненими зазначає, що звільнені воїни мають важкі поранення та суттєві проблеми зі здоров’ям.
"Усі звільнені сьогодні оборонці мають поранення, або важкі медичні діагнози: епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення. У багатьох визволених діагностовано втрату ваги", - йдеться у повідомленні.
Усі визволені сьогодні захисники належать до солдатського та сержантського складу. Серед звільнених є оборонці Маріуполя, які утримувалися в полоні з 2022 року.
У Коордштабі додали, що обмінний процес триває, а точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення усіх етапів обміну.
Фото: Україна повернула поранених та тяжкохворих воїнів (t.me/Koord_shtab)
Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець уточнив, що найстаршому звільненому - 60 років.
Обмін полоненими між Україною та РФ
Нагадаємо, що загалом Україна та РФ провели два масштабних обміни полоненими. Перший відбувся після першого раунду переговорів у Стамбулі. Він проходив в три етапи, обидві сторони звільнили по 1000 полонених.
Під час другого раунду переговорів у Туреччині 2 червня делегації України та РФ знову досягли домовленості про обмін полоненими. Сторони домовилися обміняти "всіх на всіх" поранених та тяжкохворих військових, а також усіх полонених віком від 18 до 25 років.
У рамках цих домовленостей відбулося вже чотири обміни - 9, 10, 12, 14 та 19 червня. Вчора, 19 червня, Україна повернула з полону групу поранених і тяжкохворих захисників.
Більшість звільнених напередодні були у полоні з 2022 року. Додому повернулися захисники, які воювали у Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях.
Крім того, у Стамбулі сторони домовилися про повернення тіл у форматі "6000 на 6000". Відбулося вже три етапи повернення по 1200 тіл.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що Росія передає Україні тіла російських солдатів. Один з таких випадків підтверджено документально.
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