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Новий обмін полоненими: кого вдалося повернути до України (фото, відео)

Україна , П'ятниця 20 червня 2025 14:32
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Новий обмін полоненими: кого вдалося повернути до України (фото, відео) Фото: Україна та РФ провели обмін полоненими (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Юрченко

Україна та Росія провели новий етап великого обміну полоненими. Сьогодні, 20 червня, додому повернулися поранені та тяжкохворі захисники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

"Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки. І ось нарешті вони вдома", - повідомив президент.

Це оборонці Маріуполя, Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, Харківської та Чернігівської областей. Додому повернулися представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил безпілотних систем, а також прикордонної служби та Нацгвардії.

Фото: Україна повернула додому нову групу військових (t.me/V_Zelenskiy_official)

Поранені та тяжкохворі

Коордштаб з питань поводження з військовополоненими зазначає, що звільнені воїни мають важкі поранення та суттєві проблеми зі здоров’ям.

"Усі звільнені сьогодні оборонці мають поранення, або важкі медичні діагнози: епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення. У багатьох визволених діагностовано втрату ваги", - йдеться у повідомленні.

Усі визволені сьогодні захисники належать до солдатського та сержантського складу. Серед звільнених є оборонці Маріуполя, які утримувалися в полоні з 2022 року.

У Коордштабі додали, що обмінний процес триває, а точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення усіх етапів обміну.

Фото: Україна повернула поранених та тяжкохворих воїнів (t.me/Koord_shtab)

Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець уточнив, що найстаршому звільненому - 60 років.

Обмін полоненими між Україною та РФ

Нагадаємо, що загалом Україна та РФ провели два масштабних обміни полоненими. Перший відбувся після першого раунду переговорів у Стамбулі. Він проходив в три етапи, обидві сторони звільнили по 1000 полонених.

Під час другого раунду переговорів у Туреччині 2 червня делегації України та РФ знову досягли домовленості про обмін полоненими. Сторони домовилися обміняти "всіх на всіх" поранених та тяжкохворих військових, а також усіх полонених віком від 18 до 25 років.

У рамках цих домовленостей відбулося вже чотири обміни - 9, 10, 12, 14 та 19 червня. Вчора, 19 червня, Україна повернула з полону групу поранених і тяжкохворих захисників.

Більшість звільнених напередодні були у полоні з 2022 року. Додому повернулися захисники, які воювали у Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях.

Крім того, у Стамбулі сторони домовилися про повернення тіл у форматі "6000 на 6000". Відбулося вже три етапи повернення по 1200 тіл.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що Росія передає Україні тіла російських солдатів. Один з таких випадків підтверджено документально.

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Обмін полоненими Війна в Україні
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Новий обмін полоненими: кого вдалося повернути до України (фото, відео)
Новий обмін полоненими: кого вдалося повернути до України (фото, відео)
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