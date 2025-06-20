ua en ru
Пт, 20 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Я цього не виключаю": Путін озвучив російські плани на Суми

Росія, П'ятниця 20 червня 2025 19:31
UA EN RU
"Я цього не виключаю": Путін озвучив російські плани на Суми Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито не планує захоплювати Суми. Проте він тут же цинічно додав, що "не виключає" такого варіанту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна на пленарному засіданні ПМЕФ-2025.

Зокрема диктатор заявив, що Росія, мовляв, планує створити "зону безпеки" на кордоні української Сумщини завширшки в 10-15 кілометрів. При цьому він знову набрехав про "величезні втрати" Збройних сил України під час Курської операції.

"Ми не маємо такого завдання забрати Суми, але я цього не виключаю" - додав він.

На питання модератора форуму, навіщо росіянам взагалі потрібна ця "зона безпеки", Путін поскаржився, що Україна дуже налякала Росію атакою на Курську область. А після цього, мовляв, почала загрожувати ще двом російським регіонам.

Нові заяви Путіна

Нагадаємо, що російський диктатор бере участь у ПМЕФ-2025 у Петербурзі та вже кілька днів сипле неоднозначними заявами. Так, 20 червня Путін заявив, що Москва нібито не прагне капітуляції України. Однак Кремль бажає визнання "реальностей, які склалися на землі".

18 червня Путін на своїй пресконференції заявив, що він нібито готовий до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Але підписувати документи з ним він не хоче.

В Україні після цього назвали путінську словесну еквілібристику "розмовним шоу для Трампа". Київ дуже скептично оцінює будь-які путінські заяви про "мирні переговори" та мир.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
Новини
Новий обмін полоненими: кого вдалося повернути до України (фото, відео)
Новий обмін полоненими: кого вдалося повернути до України (фото, відео)
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді