Плани відправки в Україну "сил стримування" готові, наскільки це можливо, - Стармер

"Коаліція рішучих" працює над планами відправки в Україну "сил стримування". Ці плани вже максимально підготовлені - настільки, наскільки це можливо до досягнення перемир'я.

Як передає РБК-Україна , про це прем'єр Британії Кір Стармер заявив на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Стармер нагадав, що "коаліція рішучих" була створена для того, щоб забезпечити міцний мир між Україною та Росією. Бо вже були ситуації, коли російський диктатор Володимир Путін порушував перемир'я.

За його словами, ще кілька місяців тому військові планувальники країн коаліції розробили плани допомоги Україні за чотирма напрямками:

у повітряному просторі;

на морі;

на суші;

у посиленні боєздатності ЗСУ.

"Я задоволений, як і інші члени коаліції, що ці плани зараз настільки готові, наскільки це можливо до досягнення перемир'я, і саме тому минулого тижня ми провели зустріч "коаліції рішучих", щоб затвердити ці плани. Але зараз це вже просунуті плани. Вони готові до реалізації", - звернув увагу Стармер.

Він уточнив, що для розробки конкретних військових планів потрібен час, тому їх вирішили підготувати до припинення вогню між Україною і Росією.

"Найважливіше і часто найскладніше - у нас є командна структура, завдяки якій плани можуть дуже швидко перейти від стадії планування до стадії реалізації", - розповів глава британського уряду.