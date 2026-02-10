UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Обмеження, скасування й автобусні об'їзди: в УЗ пояснили, куди потягом сьогодні не доїхати

"Укрзалізниця" змінює рух у різних областях через загрозу ворожих атак (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

"Укрзалізниця" запровадила низку оперативних змін у русі поїздів через безпекову ситуацію. На деяких ділянках рейси обмежили або скасували, замінивши їх автобусними трансферами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Читайте також: Б'ють по людях і потягах: РФ розгорнула системний терор залізниці на півночі України

Сумська та Чернігівська області

Згідно з інформацією компанії, у Сумській та Чернігівській областях України можливі оперативні зміни:

  • як у регіональному сполученні;
  • так і у приміському сполученні.

Крім того, з учорашнього дня (понеділка, 9 лютого) було обмежено:

  • регіональні рейси - до/з Конотопа;
  • приміські рейси - до/з станції "Кролевець".

У Чернігівській області тимчасово не курсуватимуть поїзди "Сновськ - Бахмач" і зворотно.

Харківська область

У Харківській області ділянка "Лозова - Барвінкове - Краматорськ" і надалі залишається зоною підвищеного ризику.

"Проїзд на цій ділянці забезпечуємо автобусним об'їздом", - розповіли в "Укрзалізниці".

Запорізька область

У Запорізькій області, за інформацією компанії, "триває посилений моніторинг безпекової ситуації".

Уточнюється, що залежно від обстановки можуть:

  • як пропускати поїзди;
  • так і залучати автобусні трансфери.

"Просимо пасажирів уважно слухати інструкції поїзних бригад і вокзальних стюардів", - наголосили у прес-службі УЗ.

Хто допомагає УЗ і пасажирам

"Окремо дякуємо БФ "Проліска" за допомогу з автобусними трансферами на запорізькому та краматорському напрямках, а також за підтримку в евакуації цивільних з Донеччини до наших евакорейсів на Харківщині", - йдеться у публікації УЗ.

Українцям пояснили, що під час трансферів команда "Проліски" допомагає:

  • з організацією посадки;
  • з реєстрацією пасажирів на борту.

"Продовжуємо рух і ставимо безпеку в пріоритет", - підсумували у компанії.

Оперативний статус руху поїздів УЗ в окремих регіонах (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ готує нові тарифи й пояснювали, для яких вагонів квитки подорожчають, а де ціна не зміниться.

Крім того, ми повідомляли, як УЗ може перейти на європейську модель замовлень послуг і що це означає.

Читайте також, як економити на квитках УЗ за новими правилами.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяІнфраструктураАтака дронівАвтобусиПоїздиПодорожіРакетна атакаПотягиПасажири