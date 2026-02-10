Ограничения, отмены и автобусные объезды: в УЗ объяснили, куда поездом сегодня не доехать

Сумская и Черниговская области

Согласно информации компании, в Сумской и Черниговской областях Украины возможны оперативные изменения:

как в региональном сообщении;

так и в пригородном сообщении.

Кроме того, со вчерашнего дня (понедельника, 9 февраля) были ограничены:

региональные рейсы - до/из Конотопа;

пригородные рейсы - до/со станции "Кролевец".

В Черниговской области временно не будут курсировать поезда "Сновск - Бахмач" и обратно.

Харьковская область

В Харьковской области участок "Лозовая - Барвинково - Краматорск" как и прежде остается зоной повышенного риска.

"Проезд на этом участке обеспечиваем автобусным объездом", - рассказали в "Укрзализныце".

Запорожская область

В Запорожской области, по информации компании, "продолжается усиленный мониторинг ситуации с безопасностью".

Уточняется, что в зависимости от обстановки могут:

как пропускать поезда;

так и привлекать автобусные трансферы.

"Просим пассажиров внимательно слушать инструкции поездных бригад и вокзальных стюардов", - подчеркнули в пресс-службе УЗ.

Кто помогает УЗ и пассажирам

"Отдельно благодарим БФ "Пролиска" за помощь с автобусными трансферами на запорожском и краматорском направлениях, а также за поддержку в эвакуации гражданских из Донецкой области к нашим эвакорейсам на Харьковщине", - говорится в публикации УЗ.

Украинцам объяснили, что во время трансферов команда "Пролиска" помогает:

с организацией посадки;

с регистрацией пассажиров на борту.

"Продолжаем движение и ставим безопасность в приоритет", - подытожили в компании.

Оперативный статус движения поездов УЗ в отдельных регионах (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)