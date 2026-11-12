Обмеження Starshield для України діє у ключовій зоні для перехоплення дронів РФ

Швидкість супутникового зв'язку Starshield, який використовують на фронті українські військові, обмежилася по всій лінії оборони. Це критично важливо для здатності України оборонятися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви тимчасового повіреного у справах України в США Дениса Сєніка в Х і журналіста "Радіо Свобода" Алекса Рауфоглу в Х.

Швидкість Starshield обмежена

За словами журналіста, обмеження швидкості Starshield почали поступово запроваджуватися лише кілька днів тому. Зараз вони повністю діють на території України та вздовж лінії фронту.

Раніше Сєнік заявив, що обмеження поширюються на лінію зіткнення - першу лінію оборони України та ключову зону для перехоплення російських дронів.

Головний дипломат Києва у Вашингтоні каже, що операції Starshield обмежуються швидкістю до 160 км/год.

"Знову підривається здатність України захищати своє небо. Знову під загрозою стають життя українських цивільних осіб. Кожне порушення цих можливостей послаблює ППО України та дає Росії більше можливостей для ударів по наших містах та вбивства невинних людей", - каже Сєнік.

На його думку, здатність України захищати свій народ не повинна бути поставлена ​​під загрозу.