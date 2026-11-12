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Обмеження Starshield для України діє у ключовій зоні для перехоплення дронів РФ

18:10 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
Обмеження Starshield для України діє у ключовій зоні для перехоплення дронів РФ Фото: швидкість Starshield обмежено на першій лінії оборони України (Getty Images)
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Швидкість супутникового зв'язку Starshield, який використовують на фронті українські військові, обмежилася по всій лінії оборони. Це критично важливо для здатності України оборонятися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви тимчасового повіреного у справах України в США Дениса Сєніка в Х і журналіста "Радіо Свобода" Алекса Рауфоглу в Х.

Швидкість Starshield обмежена

За словами журналіста, обмеження швидкості Starshield почали поступово запроваджуватися лише кілька днів тому. Зараз вони повністю діють на території України та вздовж лінії фронту.

Раніше Сєнік заявив, що обмеження поширюються на лінію зіткнення - першу лінію оборони України та ключову зону для перехоплення російських дронів.

Головний дипломат Києва у Вашингтоні каже, що операції Starshield обмежуються швидкістю до 160 км/год.

"Знову підривається здатність України захищати своє небо. Знову під загрозою стають життя українських цивільних осіб. Кожне порушення цих можливостей послаблює ППО України та дає Росії більше можливостей для ударів по наших містах та вбивства невинних людей", - каже Сєнік.

На його думку, здатність України захищати свій народ не повинна бути поставлена ​​під загрозу.

Раніше РБК-Україна писало, що США могли навмисно обмежити швидкість Starlink над лінією фронту, щоб тиснути на Україну під час мирних переговорів з РФ. Це суттєво ускладнює ЗСУ перехоплення російських реактивних дронів.

Крім того, єврокомісар з питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс попередив, що Starlink може втратити довіру Європи через невиконання контрактних зобов'язань.

За його словами, йдеться не про добру волю компанії щодо України, а про контракти, які оплачують європейські країни.

Також стало відомо, що угода з урядом США щодо доступу українських військових до супутникової мережі Starshield добігає кінця у 2027 році.

Через це Україні потрібні термінові переговори зі США щодо продовження цього контракту.

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