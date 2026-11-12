Ограничение Starshield для Украины действует в ключевой зоне для перехвата дронов РФ

Скорость спутниковой связи Starshield, используемого на фронте украинскими военными, ограничилась по всей линии обороны. Это критически важно для возможности Украины обороняться.

Как передает РБК-Украина , об этом в комментарии журналиту "Радио Свобода" Алексу Рауфоглу заявил временный поверенный по делам Украины в США Денис Сеник.

Скорость Starshield ограничена

По словам Сеника, ограничения скорости Starshield начали постепенно вводиться только несколько дней назад. В настоящее время они полностью действуют на территории Украины и вдоль линии фронта.

Сеник заявил, что ограничения распространяются на линию столкновения - первую линию обороны Украины и ключевую зону для перехвата российских дронов.

Главный дипломат Киева в Вашингтоне говорит, что операции Starshield ограничиваются скоростью до 160 км/ч.

"Снова подрывается способность Украины защищать свое небо. Снова под угрозой жизни украинских гражданских лиц. Каждое нарушение этих возможностей ослабляет ПВО Украины и дает России больше возможностей для ударов по нашим городам и убийств невинных людей", - говорит Сеник.

По его мнению, способность Украины защищать свой народ не должна быть поставлена ​​под угрозу.