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Ограничение Starshield для Украины действует в ключевой зоне для перехвата дронов РФ

18:10 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Ограничение Starshield для Украины действует в ключевой зоне для перехвата дронов РФ Фото: скорость Starshield ограничена на первой линии обороны Украины (Getty Images)
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Скорость спутниковой связи Starshield, используемого на фронте украинскими военными, ограничилась по всей линии обороны. Это критически важно для возможности Украины обороняться.

Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии журналиту "Радио Свобода" Алексу Рауфоглу заявил временный поверенный по делам Украины в США Денис Сеник.

Скорость Starshield ограничена

По словам Сеника, ограничения скорости Starshield начали постепенно вводиться только несколько дней назад. В настоящее время они полностью действуют на территории Украины и вдоль линии фронта.

Сеник заявил, что ограничения распространяются на линию столкновения - первую линию обороны Украины и ключевую зону для перехвата российских дронов.

Главный дипломат Киева в Вашингтоне говорит, что операции Starshield ограничиваются скоростью до 160 км/ч.

"Снова подрывается способность Украины защищать свое небо. Снова под угрозой жизни украинских гражданских лиц. Каждое нарушение этих возможностей ослабляет ПВО Украины и дает России больше возможностей для ударов по нашим городам и убийств невинных людей", - говорит Сеник.

По его мнению, способность Украины защищать свой народ не должна быть поставлена ​​под угрозу.

Ранее РБК-Украина писало, что США могли специально ограничить скорость Starlink над линией фронта, чтобы давить на Украину во время мирных переговоров с РФ. Это существенно усложняет ВСУ перехват российских реактивных дронов.

Кроме того, еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс предупредил, что Starlink может потерять доверие Европы из-за невыполнения контрактных обязательств.

По его словам, речь идет не о доброй воле компании по отношению к Украине, а о контрактах, оплачиваемых европейскими странами.

Также стало известно, что соглашение с правительством США о доступе украинских военных к спутниковой сети Starshield подходит к концу в 2027 году.

Поэтому Украине нужны срочные переговоры с США по продлению этого контракта.

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