Ограничение Starshield для Украины действует в ключевой зоне для перехвата дронов РФ
Скорость спутниковой связи Starshield, используемого на фронте украинскими военными, ограничилась по всей линии обороны. Это критически важно для возможности Украины обороняться.
Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии журналиту "Радио Свобода" Алексу Рауфоглу заявил временный поверенный по делам Украины в США Денис Сеник.
Скорость Starshield ограничена
По словам Сеника, ограничения скорости Starshield начали постепенно вводиться только несколько дней назад. В настоящее время они полностью действуют на территории Украины и вдоль линии фронта.
Сеник заявил, что ограничения распространяются на линию столкновения - первую линию обороны Украины и ключевую зону для перехвата российских дронов.
Главный дипломат Киева в Вашингтоне говорит, что операции Starshield ограничиваются скоростью до 160 км/ч.
"Снова подрывается способность Украины защищать свое небо. Снова под угрозой жизни украинских гражданских лиц. Каждое нарушение этих возможностей ослабляет ПВО Украины и дает России больше возможностей для ударов по нашим городам и убийств невинных людей", - говорит Сеник.
По его мнению, способность Украины защищать свой народ не должна быть поставлена под угрозу.
Ранее РБК-Украина писало, что США могли специально ограничить скорость Starlink над линией фронта, чтобы давить на Украину во время мирных переговоров с РФ. Это существенно усложняет ВСУ перехват российских реактивных дронов.
Кроме того, еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс предупредил, что Starlink может потерять доверие Европы из-за невыполнения контрактных обязательств.
По его словам, речь идет не о доброй воле компании по отношению к Украине, а о контрактах, оплачиваемых европейскими странами.
Также стало известно, что соглашение с правительством США о доступе украинских военных к спутниковой сети Starshield подходит к концу в 2027 году.
Поэтому Украине нужны срочные переговоры с США по продлению этого контракта.