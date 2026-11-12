США могли навмисно сповільнити Starlink для тиску на Україну під час переговорів з РФ, - FT

США могли навмисно обмежити швидкість Starlink над лінією фронту, щоб тиснути на Україну під час мирних переговорів з РФ. Це суттєво ускладнює ЗСУ перехоплення російських реактивних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Як зазначає видання, президент України Володимир Зеленський заявив, що військові фіксують "систематичні обмеження швидкості" для військового сервісу Starshield, який фінансує Пентагон.

Швидкість зв'язку над лінією фронту та окупованими територіями знизили до 161 км/год (100 миль/год).

"Це не випадкові помилки, а систематичні обмеження швидкості. Для нас це, перш за все, означає значне ускладнення перехоплення російських реактивних безпілотників", - наголосив Зеленський.

Високопосадовці України вважають, що швидкість зв'язку обмежили навмисно, аби натиснути на Київ під час мирних переговорів. Один із чиновників зазначив, що Вашингтон, схоже, прагне посилити позиції Росії.

Це відбувається саме тоді, коли спеціальний посланець США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Після цього вони планують вирушити до Ірландії для зустрічі із Зеленським.

У Києві додали, що ці обмеження "допомагають росіянам вбивати більше українців і завдавати точніших ударів".

Офіс президента вже звернувся до Вашингтона, щоб з'ясувати обставини. Водночас SpaceX, Білий дім та посольство США ситуацію поки не коментують.

Водночас у Європейській комісії заявили, що повідомлення про збої "викликають глибоке занепокоєння та, якщо вони підтвердяться, будуть неприйнятними".

Там наголосили, що SpaceX має терміново відновити послуги Starshield для України.

Тим часом у європейських столицях побоюються, що Росія використовує переговори, аби переглянути всю архітектуру безпеки континенту.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що Європа потрапила в "пастку", погодившись обговорювати ці питання в обмін на місце за столом переговорів.

"Зараз ми потрапили в пастку. Росія не має жодної ролі в цій дискусії", - підкреслив він напередодні саміту лідерів ЄС у Дубліні.